У 2025 році Apple нарешті завершить перехід усіх камер на 48-мегапіксельні датчики, включно з телеоб'єктивом.

Цьогорічним Pro-моделям iPhone приписують крупний апгрейд камери. Втім, якщо ви купуєте телефон заради фото/відео-можливостей, то інсайдери рекомендують дочекатися iPhone 17 Pro Max, який обзаведеться найпотужнішими камерами в історії Apple.

Про це повідомляє MacRumors з посиланням на відомого інсайдера Мінг-Чі Куо. Головною зміною в iPhone Pro Max 2025 року стане перехід усіх камер на 48-мегапіксельні датчики, включно з телеоб'єктивом з оптикою Tetraprism.

Нагадаємо, основна камера на 48 Мп була представлена ще в iPhone 14 Pro, а надширококутний модуль з такою роздільною здатністю дебютує в iPhone 16 Pro. Таким чином, iPhone 17 Pro Max стане першим смартфоном компанії з трьома задніми камерами на 48 Мп.

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Причому, інсайдер не впевнений, чи отримає iPhone 17 Pro аналогічну камеру, або ж вона стане ексклюзивною для 17 Pro Max. Але якщо вийде саме так, то обидві моделі iPhone 18 Pro точно отримають її у 2026 році.

Зі свого боку на велике оновлення камер для звичайних моделей iPhone у найближчих випусках чекати не варто – вони тільки минулого року отримали новий 48-Мп сенсор. Але, можливо, оновитися селфі-камера.

В останні місяці все більше чуток з'являється саме про iPhone 17, хоча до його виходу залишається ще багато часу. Інсайдери кажуть, що у 2025 Apple прибере з модельного ряду iPhone Plus, замінивши його iPhone Slim. З точки зору позиціонування і вартості такий Айфон буде абсолютно новим продуктом, "навіть крутішим, ніж iPhone Pro Мах".

А тим часом до презентації iPhone 16 року залишилося два місяці. Ключовим нововведенням цього року називають збільшені в розмірах екрана Pro-моделі і появу ще однієї кнопки на корпусі.

А на весну 2025 року Apple запланувала випуск нового бюджетного iPhone SE, на який чекає крупний редизайн. Зокрема, на зміну застарілому 4,7 дюймовому IPS-дисплею прийде 6,1-дюймовий OLED-дисплей, а цінник збережеться на рівні $429.

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