Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересня.

Згідно зі свіжою інформацією, флагманські моделі iPhone 16 Pro і 16 Pro Max отримають нові панелі OLED M14 від Samsung. Тоді як базовим моделям iPhone 16 і 16 Plus доведеться задовольнятися старішими панелями M12.

Буква "М" належить до набору матеріалів, які Samsung використовує в своїх OLED-екранах, а число "14" саме по собі ні про що не говорить, але чим воно вища, тим вища якість цих матеріалів. В цьому випадку M14 є останнім поколінням, повідомляє Wccftech.

Як повідомляється, поява панелей M14 очікується також у смартфонах серії Google Pixel 9, причому у всіх моделях, що, безсумнівно, буде перевагою під час порівняння базових новинок Google і Apple. Крім того, Google цього року вперше випустить свої смартфони на місяць раніше за нові iPhone.

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iPhone 16 vs iPhone 16 Pro: головні відмінності

Як уже не раз говорилося, розміри дисплеїв iPhone 16 Pro і iPhone 16 Pro Max збільшать – з 6,1 до 6,3 і з 6,7 до 6,9 дюйма відповідно. До того ж ширина рамки біля екрана складе 1,15 мм і 1,2 мм - по суті, це буде рекорд серед усіх смартфонів на ринку.

Інший помітний апгрейд стосуватиметься камери: разом із ширококутним 48-Мп об'єктивом вони отримають надширококутний сенсор із такою ж роздільною здатністю. Крупного оновлення камер для iPhone 16 не очікується – базові моделі тільки минулого року отримали новий 48-Мп сенсор.

З менш помітних апгрейдів "прошок": яскравість екрана зросте, а камери отримають нове покриття антивідблиску. Крім того, мінімальна планка об'єму накопичувачів в iPhone Pro 16 становитиме 256 гігабайтів, при цьому ціна не зросте.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серія iPhone 16 буде представлена в середині вересні 2024 року. Тоді ж власники iPhone XR і вище зможуть оновитися до iOS 18, яку називають одним із найбільш значущих і великих оновлень в історії Apple.

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