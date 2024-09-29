Новий iPhone 16 здивував фахівців часом своєї автономної роботи

Конкуренти в особі Galaxy S24 і Xiaomi 14 далеко позаду.

У 2024 році час автономної роботи залишається одним із головних критеріїв під час купівлі телефона. У минулому iPhone часто програвали Android-пристроям у цьому відношенні, але в останніх поколіннях цей недолік був усунутий.

Редактори GSMArena опублікували результати тестування автономності базового iPhone 16. Виявилося, це одна з найсильніших сторін девайса і помітний апгрейд порівняно з торішнім iPhone 15. При активному використанні новий Айфон може протягнути 15 годин 42 хвилини. І це незважаючи на скромну за мірками Android'фонів батарею на 3561 мАг.

Основний конкурент Айфона в особі Samsung Galaxy S24 з акумулятором 4000 мАг сильно позаду з автономністю на рівні трохи більше 12 годин. А Xiaomi 14 з батареєю на 4610 мАг (ємність більш ніж на 1000 мАг вища, ніж у iPhone 16) пропрацював 13 годин і 56 хвилин.

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А ось швидкість зарядки iPhone 16 не дуже конкурентоспроможна у своїй ціновій категорії. Повний цикл заряджання займає 1 годину і 42 хвилини, тоді як 30-хвилинне заряджання доведе заряд батареї лише до 59%.

20 вересня відбувся офіційний запуск продажів серії iPhone 16. Журналісти у своїх оглядах зазначають, що це одне з найкращих оновлень базового айфона за останні кілька років, а фахівці називають iPhone 16 найбільш ремонтопридатним айфоном в історії.

Водночас камері iPhone 16 Pro Max не вдалося увійти до трійки найкращих у світі на думку DxOMark. Вище розташувалися пристрої Huawei, Google і Honor.

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