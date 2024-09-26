iPhone 16 Pro та інші компактні телефони порівняли за автономністю: хто переміг

У реаліях 2024 року апарат із 6,3-дюймовим дисплеєм уже можна вважати компактним, зазначили експерти.

Портал PhoneArena після виходу iPhone 16 провів нове порівняння часу автономної роботи актуальних компактних флагманів на ринку. Експерти зазначили, що в умовах 2024 року смартфон із 6,1 і 6,3-дюймовим екраном уже можна вважати компактним.

У битві проти iPhone 16 Pro взяли участь Galaxy S24, Pixel 9, Pixel 9 Pro, Xiaomi 14 і iPhone 15 Pro. Усі вони є флагманськими апаратами з топовою "начинкою". Ємність батарей – 3582, 4000, 4700, 4610 і 3247 мАг відповідно.

У тесті під час серфінгу в мережі найдовше протримався Pixel 9. А найменш автономним виявився iPhone 15 Pro. 16 Pro посів третю сходинку.

У тесті перегляду відео на YouTube переміг Pixel 9 Pro. У iPhone 16 Pro друге місце.

В іграх (режим 60 Гц) перше місце дісталося Galaxy S24, а Pixel 9 Pro – на останньому. iPhone 16 Pro посів четверту сходинку.

Однак найважливішим для звичайних користувачів є тест автономності при середньому навантаженні. Google Pixel 9 пропрацював 1,57 дня і посів перше місце серед протестованих. Pixel 9 Pro злегка відстав і протримався 1,43 дня. Найновіший смартфон Apple показав результат у 1,37 дня і посів третю сходинку.

У PhoneArena високо оцінили живучість iPhone 16 Pro. У минулому Айфони часто поступалися Android-гаджетам за цим показником, проте в останніх поколіннях цей недолік було усунуто.

Смартфони від 6.7 дюймів і більше вже давно стали нормою – виробники відмовилися від "компактів" і збільшують діагональ дисплеїв своїх гаджетів. Журналісти Tom's Guide назвали 6 найкращих телефонів із великим екраном у 2024 році.

Тим часом УНІАН ділився лайфхаком, як заряджати смартфон, щоб батарея служила довше. Хоча існує безліч різних рекомендацій від різних експертів, реальне правило дуже просте і не потребує жодних додаткових зусиль.

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