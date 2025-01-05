У 2023 році компанія "поховала" iPhone mini, а у 2025-му на пенсію вирушить і iPhone Plus.

Apple продовжує працювати над новим ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, який замінить модель "Plus" у лінійці 2025 року, а інсайдери вже знають очікувану вартість і товщину майбутньої новинки.

Товщина пристрою становитиме 6,25 мм, завдяки чому він стане найтоншим айфоном в історії і перевершить рекорд 6,9 мм, встановлений iPhone 6 у 2014 році. Для порівняння, товщина базової моделі iPhone 16 становить 7,8 мм, а Pro Max – 8,25 мм.

6,25 мм – це не рекорд за всю історію смартфонів, але на ринку настільки тонких пристроїв уже давно не було. Наприклад, випущений восени 2024 року Infinix Hot 50 Pro+ з товщиною 6,8 мм став найтоншим смартфоном за останні пару років.

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Незважаючи на деякі розбіжності в чутках щодо вартості, у свіжому звіті йдеться про те, що iPhone 17 Air буде слідувати тій самій моделі ціноутворення, що й моделі Plus. Це означає, що модель Air повинна стартувати з 899 доларів і рости звідти.

У ранніх повідомленнях йшлося про те, що смартфон коштуватиме від 1199 доларів, оскільки за характеристиками виявиться близьким до моделей Pro і Pro Max. А ті, зі свого боку, нібито мають подорожчати. Але інсайдер Марк Гурман слабо вірить у такий розклад.

Основним суперником новинки має стати Galaxy S25 Slim, який, як передбачається, дебютує у другій половині року. Смартфон буде товщим, ніж iPhone 17 Air, але Samsung, на відміну від Apple, не планує жертвувати технічними характеристиками. За чутками, iPhone 17 Air вийде лише з однією камерою і без лотка для SIM-карти.

Аналітики вважають, що після виходу iPhone 17 Air і S25 Slim ультратонкі телефони повернуться в моду. При цьому є інформація, що 2025-й стане роком відродження компактних смартфонів.

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