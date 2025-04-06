У iPhone 17 не буде ні двоколірної палітри, ні горизонтальних блоків камер.

Якщо ви сподівалися, що Apple нарешті оновить зовнішній вигляд своїх флагманів у лінійці iPhone 17, як про це заявляли нещодавні витоки, - доведеться стримати очікування.

Свіжий звіт від Марка Гурмана з Bloomberg повністю спростовує чутки про редизайн: жодних двоколірних панелей, горизонтальних камерних блоків або інших видимих відмінностей від поточних моделей не передбачається.

Раніше інсайдери стверджували, що Apple тестує нові прототипи з темною камерною вставкою на сріблястому корпусі, щось на зразок стилізації під Vision Pro. Ці візуалізації активно гуляли мережею, підігріваючи інтерес. Однак, за словами Гурмана, це просто фантазії 3D-дизайнерів:

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"Багато зображень в інтернеті, включно з рендерами з двоколірним дизайном, не відповідають реальності. Мені повідомили, що задня частина iPhone 17 Pro буде одного кольору, без всяких темних блоків для камер. Apple вносить зміни поступово, і наступна модель не стане винятком".

Найімовірніше, Apple дійсно тестувала такий варіант дизайну на ранніх прототипах, але відмовилася від нього або через проблеми з якістю, або через те, що зовнішній вигляд не відповідав філософії компанії.

Цікаво, що одночасно з цим з'являються чутки про більш серйозні внутрішні поліпшення: iPhone 17 Pro нібито отримає поліпшену 48-мегапіксельну телеоб'єктивну камеру з можливістю зйомки в 8K, тут цільова аудиторія вже не стільки звичайні користувачі, скільки контент-мейкери і влогери.

Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме iPhone після нових мит США. Згідно з прогнозами, ціна найпростішої версії з накопичувачем на 128 ГБ може зрости з 799 до 1142 доларів.

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