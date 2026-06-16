Apple готує революційну камеру в iPhone 18 Pro: розкрито три нові покращення

Головним нововведенням має стати камера зі змінною діафрагмою, що поліпшить якість знімків в умовах слабкого освітлення.

До презентації iPhone 18 Pro залишається кілька місяців, і в інтернеті продовжують з'являтися подробиці про ключові вдосконалення. Згідно з повідомленням 9to5Mac, Apple збирається кардинально поліпшити якість знімків і готує відразу три помітні вдосконалення камери.

Основним нововведенням стане камера зі змінною діафрагмою. Ця технологія дозволить камері автоматично або вручну регулювати кількість світла, яке потрапляє на сенсор, що дозволить гнучко керувати глибиною різкості та адаптувати зйомку під різні сценарії, зокрема в умовах слабкого освітлення.

Змінна діафрагма в смартфонах вже довела свою ефективність у виробників Android, таких як Xiaomi або Honor, але для iPhone це буде фактично дебют технології.

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Друге оновлення стосуватиметься телеоб'єктива. За чутками, Apple збільшить його діафрагму, завдяки чому камера краще справлятиметься зі зйомкою в умовах слабкого освітлення. Зараз саме телеоб'єктив вважається одним із найслабших місць камер iPhone під час нічної зйомки.

На цьому зміни не закінчуються. Згідно з інсайдом, iPhone 18 Pro і Pro Max отримають новий додаток "Камера" з розширеними налаштуваннями, який наблизить можливості смартфонів до професійних камер.

Крім того, цього року Apple має намір доопрацювати кнопку керування камерою, яка з'явилася ще в iPhone 16. Якщо витоки підтвердяться, iPhone 18 Pro може стати одним із найсерйозніших оновлень камери за всю історію лінійки Pro.

Презентація iPhone 18 Pro/Pro Max очікується восени 2026 року – разом з ними мають показати й перший складаний iPhone. А ось базовий iPhone 17, згідно з витоками, вийде лише навесні 2027 року.

Раніше інсайдер поділився макетами iPhone 18 Pro у всіх чотирьох кольорах. Помаранчевий колір, що став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку: його місце займе нове бордове забарвлення "Темна вишня".

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