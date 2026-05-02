Apple не стане піднімати ціни на нові iPhone 18 Pro, але є підступ

На тлі дефіциту пам'яті, спричиненого бумом штучного інтелекту, низка Android-виробників уже переглянули ціни на свою продукцію.

Apple планує "агресивну цінову політику" для своїх флагманів наступного покоління. Згідно зі звітом, з яким ознайомилився портал 9to5Mac, компанія не підвищуватиме вартість iPhone 18 Pro та 18 Pro Max, незважаючи на зростання цін на пам'ять і тиск на ринок смартфонів.

Мова йде насамперед про базові версії iPhone, які можуть зберегти стартові ціни на рівні попереднього покоління – 1099 і 1199 доларів відповідно. Раніше схожий прогноз озвучував аналітик Мінг Чі-Куо.

Такий крок розглядається як спроба зробити флагмани Apple більш привабливими на тлі ринку Android, який переживає серйозну кризу, що призводить до значного зростання цін. Раніше цього місяця Samsung, Xiaomi та інші відомі бренди підвищили ціни на свої пристрої.

Однак "підступ" полягає в іншому: Apple, ймовірно, компенсує зростання витрат шляхом підвищення цін на версії з обсягом пам'яті 512 ГБ і вище. Це означає, що базові моделі залишаться відносно доступними, але більш просунуті можуть помітно подорожчати.

У результаті компанія зможе одночасно утримати привабливу стартову ціну та зберегти маржинальність, стимулюючи користувачів переходити на iPhone – у тому числі з Android.

Анонс нових iPhone за традицією варто чекати на початку вересня. За чутками, Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи: восени 2026 року вийдуть "прошки" і складаний iPhone, а iPhone 18 і iPhone Air 2 затримаються до весни 2027-го.

