Нові айфони будуть такими: iPhone 18 Pro показали наживо у всіх чотирьох кольорах

Презентація нових iPhone відбудеться у вересні 2026 року.

Техно-блогер і інсайдер Сахіл Карул поділився у своєму X макетами iPhone 18 Pro/Pro Max у всіх кольорах. Лінійка iPhone Pro 2026 року включатиме чорний, сріблясто-білий, світло-блакитний і темно-вишневий відтінки.

Як вже було відомо з попередніх витоків, помаранчевий колір, що став візитною карткою iPhone 17 Pro, піде у відставку. Його місце займе нова бордова кольорова гама з фірмовою назвою "Темна вишня".

Зовні новинки виявляться дуже схожими на своїх попередників. Водночас чутки вказують, що товщина Pro-моделей трохи збільшиться – це буде пов'язано зі збільшенням розміру фотомодуля та, ймовірно, покращеною батареєю.

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Також у мережі з'явилися зображення корпусів, що підтверджують, що головною зіркою лінійки iPhone 18 Pro стане насичений темно-вишневий колір. Також повернеться світло-блакитний колір на зразок Sierra Blue з лінійки iPhone 13 Pro.

Очікується, що iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone з'являться на прилавках у вересні 2026 року.А ось базовий iPhone 18, iPhone 18e і новий iPhone Air, за чутками, вийдуть лише навесні 2027 року.

ЗМІ пишуть, що Apple готує одне з найпомітніших оновлень камери за останні роки. Головною фішкою iPhone 18 Pro стане основна камера зі змінною діафрагмою.

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