Інноваційна технологія дозволить збільшити час автономної роботи смартфонів більш ніж на півтори години.

З кожним новим поколінням смартфонів, виробники всіляко намагаються привернути увагу нової аудиторії топовими процесорами та величезними дисплеями. Втім, все це відходить на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

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Чому ж ми не бачимо якихось суттєвих зрушень у світі акумуляторів? Цим питанням якось задалися в Xiaomi й сьогодні оголосили про створення революційної технології, що дозволяє встановлювати в мобільні пристрої акумулятори більшої місткості при збереженні тих же габаритів.

За попередньою оцінкою, це дозволить збільшити місткість акумулятора на 10%, а час автономної роботи більш ніж на півтори години.

Втім, варто зауважити, що ця цифра умовна, а підсумковий результат безпосередньо залежить від купи інших факторів (співвідношення сторін та щільність пікселів для дисплея, потужність процесора й т.д.).

Компанія заявляє, що нова технологія знайде своє масове застосування вже в другій половині 2022 року. Більш детально про створення проривної технології можна ознайомитися за посиланням.

Раніше повідомлялося, що смартфони нового покоління від Xiaomi отримають дуже незвичайну камеру. Мовиться про серію Xiaomi 12, яку, за чутками, представлять вже 28 грудня.

Очікується, що блок основної камери Ultra-версії, отримає відразу вісім отворів різного розміру та форми. Звичайно ж, не всі вони будуть зайняті датчиками зображення, проте така композиція все одно викликає захоплення.

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Автор: Денис Пономаренко