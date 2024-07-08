Причина введення таких обмежень пов'язана з тим, що Google Play, на відміну від iOS, недоступний у Китаї.

Компанія Microsoft повідомила своїм співробітникам у Китаї, що з вересня цього року вони повинні використовувати для роботи виключно iPhone. При цьому від Android-гаджетів доведеться відмовитися.

Як повыдомляє видання Bloomberg, цей крок є частиною ініціативи Microsoft Secure Future, анонсованої наприкінці минулого року.

Вона зачіпає сотні працівників по всьому материковому Китаю і покликана забезпечити, щоб усі вони використовували менеджер паролів Microsoft Authenticator і додаток Identity Pass для автентифікації під час входу в системи компанії.

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Причина введення таких обмежень, вочевидь, пов'язана з тим, що Google Play, на відміну від iOS, недоступний у Китаї, тому місцеві вендори встановлюють у пристрої власні магазини і сервіси замість Google. Оскільки стороннім джерелам Microsoft не довіряє, компанії нічого не залишається, окрім як будувати екосистему авторизації на базі пристроїв Apple.

Утім, платити за перехід з Android на iOS співробітникам не доведеться – усім співробітникам, які використовують телефони Android, включно з пристроями Huawei або Xiaomi, буде одноразово представлено iPhone 15. Те саме відбувається зараз і в Гонконзі, зазначили в Bloomberg,

Фахівці кажуть, що останніми роками зростає відсоток"перебіжчиків" з Android на iPhone. Причому в основному ці користувачі вибирають зовсім не флагманські пристрої – їх більше приваблюють моделі минулих років.

А в списку бестселерів мобільного ринку в першому кварталі 2024 року були iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro, за яким слідують недорогі пристрої Samsung. Таким чином, у непрості часи ринок все одно схилився до вибору дорогих смартфонів Apple.

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