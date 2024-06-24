У списку бестселерів європейського ринку також Samsung і Xiaomi.

Аналітики дослідницької компанії Canalys склали рейтинг найбільш продаваних смартфонів у Європі станом на перший квартал 2024 року. Дані порівняли з аналогічним кварталом минулого року.

Samsung залишається провідним гравцем на ринку, зберігаючи свої позиції з п'ятьма найбільш продаваними моделями. iPhone 15 Pro Max і iPhone 15 Pro від Apple, як і раніше, є найбільш зажаданими смартфонами, але присутність корейського бренду залишається непохитною.

Традиційно, серед європейських користувачів домінує серія "A" від Samsung, відома своєю конкурентоспроможною ціною і характеристиками середнього класу. Однак, як зазначають у Canalys, це перший випадок, коли Galaxy S24 Ultra, пристрій преміум-класу з передовими функціями та високою ціною, посів перше місце.

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Розбавив цей лідерський тандем бренд Redmi зі своїми смартфонами Redmi 13C і Redmi Note 13, розташувавшись на 6 і 9 місці за затребуваністю у європейських покупців відповідно.

У першому кварталі 2023 року найбільш продаваними смартфонами були iPhone 14, 14 Pro, 14 Pro Max, Samsung Galaxy A54 5G і Galaxy A53 5G. У звіті наголошується наростальна тенденція до використання пристроїв преміум-класу – це ті, на які виставлено ціну вище 800 доларів.

Якщо в планах Apple нічого не зміниться, серію iPhone 16 буде презентовано у вересні – секретів більше не залишилося. Тоді ж вийде iOS 18, яку називають одним із найбільш значущих і великих оновлень в історії Apple.

На 2024 рік у Samsung заплановано ще багато новинок. У липні анонсують нове покоління складних смартфонів, новий годинник для конкуренції з Apple Watch Ultra і Galaxy Ring – дебютне смарт-кільце. А на осінь компанія запланувала випуск двох недорогих смартфонів із гнучким дисплеєм.

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