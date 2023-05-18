Аналітична фірма CIRP провела аналіз світового ринку мобільних пристроїв та прийшла до цікавих висновків. Як з'ясувалося, сьогодні частка тих, хто перейшов з Android на iOS знаходиться на п'ятирічному максимумі.
За актуальними даними, 15% нинішніх власників iPhone розповіли, що раніше вони користувалися пристроями на Android. Це на 4% більше, ніж минулого року, і на 5% більше, ніж у 2020 та 2021 роках, говориться в звіті.
Як зазначають експерти CIRP, в останній раз така частка "перебіжчиків" з Android фіксувалася в 2018-м. Тоді як найвищий показник за останні дев'ять років склав 21% в 2016 році.
Раніше фінансовий директор Apple Лука Маестрі також заявляв, що скрізь, де частка ринку Apple невелика", налічується значна частка "світчерів" – тобто тих, хто після використання смартфонів на Android вирішив купити iPhone.
Apple готує до анонсу новий iPhone
Лінійка смартфонів iPhone 15 буде представлена вже у вересні. Все більше чуток вказують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Все через те, що компанії доведеться перекласти на споживачів витрати за апгрейд.
Версії iPhone 15 з приставкою Pro змінять сталеву раму на титанову, обзаведуться перископною камерою, а також отримають ще більше оперативної пам'яті і більш швидкий USB-C. Стандартні моделі – 15 і 15 Plus – отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.
Раніше кілька джерел розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський Айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що цю модель представлять тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.