У 2023 частка тих, хто перейшов з Android на iOS знаходиться на п'ятирічному максимумі, з'ясували аналітики CIRP.

Аналітична фірма CIRP провела аналіз світового ринку мобільних пристроїв та прийшла до цікавих висновків. Як з'ясувалося, сьогодні частка тих, хто перейшов з Android на iOS знаходиться на п'ятирічному максимумі.

За актуальними даними, 15% нинішніх власників iPhone розповіли, що раніше вони користувалися пристроями на Android. Це на 4% більше, ніж минулого року, і на 5% більше, ніж у 2020 та 2021 роках, говориться в звіті.

Як зазначають експерти CIRP, в останній раз така частка "перебіжчиків" з Android фіксувалася в 2018-м. Тоді як найвищий показник за останні дев'ять років склав 21% в 2016 році.

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Раніше фінансовий директор Apple Лука Маестрі також заявляв, що скрізь, де частка ринку Apple невелика", налічується значна частка "світчерів" – тобто тих, хто після використання смартфонів на Android вирішив купити iPhone.

Apple готує до анонсу новий iPhone

Лінійка смартфонів iPhone 15 буде представлена вже у вересні. Все більше чуток вказують на те, що нас чекає найдорожче покоління айфонів в історії бренду. Все через те, що компанії доведеться перекласти на споживачів витрати за апгрейд.

Версії iPhone 15 з приставкою Pro змінять сталеву раму на титанову, обзаведуться перископною камерою, а також отримають ще більше оперативної пам'яті і більш швидкий USB-C. Стандартні моделі – 15 і 15 Plus – отримають інтерактивний виріз Dynamic Island і нову 48-Мп камеру.

Раніше кілька джерел розповідали, що в 2023 році Apple готується випустити флагманський Айфон під новою назвою і з унікальними функціями. Він прийде на зміну топовому iPhone Pro Max і отримає назву iPhone 15 Ultra. Пізніше з'явилася інформація, що цю модель представлять тільки в рамках лінійки iPhone 16 або більш пізньої версії.

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