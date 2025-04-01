У Redmi А5 великий 120-герцовий дисплей, батарейка 5200 мАг і "чистий" Android як ОС.

1 квітня на глобальному ринку був представлений Xiaomi Redmi А5 – головний ультрабюджетник китайського бренду та один з найдешевших смартфонів року. Журналісти Gizmochina розповіли, чим він примітний.

Вартість Redmi А5 становить 79 доларів (~3300 грн) за конфігурацію з 4 ГБ ОЗП і 128 ГБ флеш-пам'яті. За ці гроші покупці отримують:

IPS-екран на 6,88 дюйма з роздільною здатністю HD+ і кадровою частотою 120 Гц. Співвідношення екрана до корпусу становить 90%.

Чипсет Unisoc T7250. Його потужності вистачить на базові потреби, а ось в іграх смартфону буде важкувато.

Акумулятор місткістю 5200 мАг, він підтримує зарядку потужністю 15 Вт.

Непогані фотоможливості: 32-мегапіксельна камера зі світлодіодним спалахом на задній панелі, на передній – 8-мегапіксельна камера для селфі та відеодзвінків.

До додаткових плюсів ще можна віднести бічний сканер пальця, розблокування по обличчю зі штучним інтелектом і аудіоджек 3,5 мм. Також підтримується встановлення двох SIM-карт. В якості операційної системи використовується Android 15 GO.

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Продажі Xiaomi Redmi А5 вже стартували в Індонезії, а з 5 квітня він буде доступний в Індії та інших країнах. Найімовірніше, в Україну модель теж приїде.

Раніше Xiaomi привезла в Європу дует Poco F7 Pro і F7 Ultra – це потужні та доступні смартфони. Зокрема, "Ультра" отримала найбільш просунуту систему камер, яку в компанії коли-небудь розробляли для своїх смартфонів.

Чутки з Китаю вказують на те, що Xiaomi готує до випуску смартфон з рекордною батареєю 7500 мАг. Зазвичай акумулятор такого об'єму отримували лише захищені девайси, але свіжий "Сяомі" змінить цей тренд.

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