Незважаючи на появу нових моделей, Galaxy Watch 6 досі залишається найбільш вигідним придбанням для більшості користувачів Android.

Незважаючи на вихід актуального флагмана Samsung Galaxy Watch 9, трирічна модель Galaxy Watch 6 залишається найбільш раціональною покупкою для більшості користувачів Android. До такого висновку дійшов журналіст Android Police, протестувавши обидва пристрої в повсякденних ситуаціях і під час пробіжок.

На папері Galaxy Watch 9 виглядають як помітний крок вперед: вони оснащені більш потужним чіпсетом Snapdragon, збільшеним акумулятором і просунутими алгоритмами оцінки здоров’я, такими як Heart Health Score, Fitness Index та Energy Score. Ці інструменти перетворюють сухі показники на детальні рекомендації щодо відновлення та тренувань, що корисно під час підготовки до змагань.

Але для повсякденного використання та аматорського спорту можливості Galaxy Watch 6 практично не поступаються новинці. Годинник забезпечує:

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точний GPS-трекінг маршрутів без необхідності брати з собою смартфон;

моніторинг пульсу, рівня стресу, якості сну та вимірювання артеріального тиску;

відстеження понад 90 видів тренувань з автоматичним розпізнаванням бігу, ходьби та їзди на велосипеді;

повноцінну роботу з дзвінками, повідомленнями, сповіщеннями та керуванням музикою.

Ще один аргумент на користь Galaxy Watch 6 – автономність. Незважаючи на більш ємні батареї в нових годинниках, на реальному часі роботи це не позначилося. В обох випадках виробник обіцяє до 40 годин роботи з вимкненим постійно активним екраном і до 30 годин із увімкненим Always On Display.

Однак головна перевага застарілої моделі – вартість. На початку продажів різниця між поколіннями оцінювалася в $80, але до кінця 2026 року вона стала значно відчутнішою.

Актуальні Galaxy Watch 9 продаються за повною ціною – $379,99 за версію 40 мм і $409,99 за 44 мм. Водночас Galaxy Watch 6 можна знайти на Amazon приблизно за $180 та $218 відповідно (а під час акцій – від $124). Таким чином, економія становить близько $192–200. Єдиним винятком автор називає фірмові програми трейд-ін Samsung, за якими вартість Watch 9 при здачі старого пристрою можна знизити до $129,99.

Незважаючи на вік, Galaxy Watch 6 залишаються цілком актуальними й у плані програмного забезпечення. Поєднання двоядерного чіпсета Exynos W930, 2 ГБ оперативної пам’яті та 16 ГБ вбудованої пам’яті, як і раніше, впевнено справляється з інтерфейсом, додатками Samsung та сервісами Google – особливо після оновлення годинника до Wear OS 6 (One UI 8 Watch).

На думку Android Police, переплачувати за Galaxy Watch 9 варто лише тим, кому важливі максимальна швидкість роботи інтерфейсу, довший цикл підтримки та поглиблена спортивна аналітика. У всіх інших випадках Galaxy Watch 6 пропонують той самий базовий досвід удвічі дешевше.

Раніше експерти назвали 4 моделі смарт-годинників, які не варті своїх грошей у 2026 році. Причини різні – слабкі "розумні" функції, неточна робота датчиків, погана автономність або просто невдале співвідношення ціни та можливостей.

Минулого року на ринку з’явився перший Android-смартфон, який повноцінно працює з Apple Watch. Хоча для використання годинника його все одно спочатку потрібно налаштувати через iPhone.

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