Один із них – це складаний смартфон, чутки про який ходять уже не перший рік.

Журналіст Bloomberg Марк Гурман поділився цікавим інсайдом на тему нових iPhone. За даними джерела, на 2026 рік Apple намітила випуск двох нових моделей смартфонів, що помітно відрізняються від актуальних рішень.

Один із них – це складаний iPhone, чутки про який ходять уже не перший рік. Повідомляється, що такий смартфон буде схожим на Samsung Galaxy Z Flip, тобто матиме форм-фактор розкладачки.

Подробиць про інший "новий" iPhone поки що немає. У мережі припускають, що Apple може готувати дві складані моделі – розкладачку та апарат, який складатиметься по вертикальній площині, як Samsung Galaxy Fold.

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Інсайд Bloomberg також підтверджується нещодавніми словами керівника відділу апаратного забезпечення Apple Джона Тернуса, що майбутні моделі iPhone "найамбітнішими в історії продукту"

Гурман також зазначив, що випуск "бюджетних" iPhone 17e і 18e поки під питанням. За його словами, компанія буде "придивлятися" до продажів моделі 16e, і ухвалить рішення про подальший розвиток цієї серії пізніше.

Подробиць про iPhone 2025 року вже накопичилося багато. Очікується, що всі моделі iPhone 17 отримають 24-Мп фронтальну камеру і 120-герцові екрани. Також Apple проведе серйозні зміни в дизайні майбутніх моделей.

Тим часом Apple готує iPhone 17 Air, який замінить у серії модель Plus. Повідомляється, що товщина пристрою становитиме всього 5,5 міліметрів, що зробить його найбільш "тонким" телефоном Apple за всю історію.

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