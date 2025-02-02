Відомо, що пристрій буде схожим на Samsung Galaxy Z Flip, тобто матиме форм-фактор розкладачки.

Чутки навколо дебютного складного смартфона від Apple ходять вже не перший рік, але без якоїсь конкретики. Однак останні витоки дають зрозуміти, чого варто очікувати від iPhone-розкладачки і якою вона буде.

Особлива увага приділяється відповідності галузевим стандартам за товщиною і розмірами, при цьому акцент робиться на відсутність заломів і спучувань у місці складання, повідомляє MacRumors. Це одна з причин, чому компанія досі не випустила складаний Айфон.

Наразі Apple перебуває на заключній стадії вибору постачальника екранів для пристроїв формату Flip. Смартфон матиме багато спільного з такими апаратами, як Galaxy Z Flip і Razr Ultra. Такий дизайн, пише джерело, є більш практичним і зручним для користувачів, ніж форм-фактор "книжки", який використовується в Galaxy Fold.

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Інсайдер Мін-Чі Куо нещодавно повідомляв, що iPhone-розкладачка надійде в масове виробництво пізніше в 2025 році. Різні аналітики прогнозують його вихід у період з кінця 2025 року по 2027-й.

Аналітики переживають, що Apple буде складно зайняти ринок, оскільки цей сегмент уже насичений пропозиціями інших компаній. Так, Samsung цього літа готується представити вже сьоме покоління складних Galaxy Z, а Huawei пішла далі і нещодавно випустила перший у світі телефон, що складається втричі.

Apple також розглядає можливість створення складного планшета. Джерело описує девайс, як щось схоже на "гігантський iPad, який розкладається до розміру двох iPad Pro, що стоять поруч". Реліз пристрою очікується не раніше 2028 року.

Наразі Apple повністю влаштовує формат смартфонів, які вони випускають. Цієї весни вийде новий iPhone SE, який, за прогнозами аналітиків, "порве ринок", а восени дебютує iPhone 17 з новою "ультратонкою" моделлю.

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