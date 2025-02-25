Щодо інших смартфонів компанії iPhone 16e дійсно доступний, але за 600 доларів в екосистемі Android є з чого вибрати.

Днями Apple представила новий "доступний" iPhone 16E. Анонс вийшов неоднозначним: смартфон отримав OLED-екран, Face ID і Apple Intelligence, але залишився з одинарною камерою і старим вирізом. Плюс, помітно виріс цінник.

У експертів Android Authority є ідея, який Android-смартфон можна взяти замість 16e. Список вийшов досить різноманітним.

Google Pixel 8a – головний кандидат. Цей апарат коштує на 100 доларів дешевше, але має екран на 120 Гц і аж три камери, включно з модулем для ширококутної зйомки. А ще він отримуватиме оновлення Android сім років.

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OnePlus 13R – найкращий вибір для більшості. Він коштує стільки ж, скільки iPhone 16e ($600), але якщо для вас пріоритетні швидка продуктивність, тривалий час автономної роботи і швидка зарядка, цей "китаєць" перевершує бюджетник Apple.

Moto G Stylus 5G (2024) – телефон середнього класу з хорошими камерами, потужною батареєю і вбудованим стилусом. Купивши його замість iPhone 16e, у вас залишиться $200 на новий смарт-годинник або навушники.

Galaxy S24 FE – флагман Samsung у всьому, окрім назви. Він відрізняється за такими показниками, як продуктивність, час автономної роботи і пакет функцій Galaxy AI. Як у випадку з Pixel 8a, Samsung гарантує сім років оновлень ПЗ для Galaxy S24 FE.

Motorola Razr (2024) –телефон-розкладачка, яка підійде як любителям компактних рішень, так і просто прихильникам ностальгійного формфактора. Смартфон пропонує "звичайний" 6,9-дюймовий OLED-дисплей, коли він відкритий. А в складеному вигляді можна виконувати основні операції за допомогою зовнішнього екрана на 1,5 дюйма.

Нагадаємо, одразу після анонсу iPhone 16E Apple припинила офіційні продажі iPhone 14 і iPhone SE 3 покоління. Таким чином, зараз найстарішим смартфоном у каталозі Apple є iPhone 15, стартуючи від 699 доларів.

Раніше фахівці визначили смартфон із найкращим екраном у 2025 році. Обирали між Galaxy S25 Ultrа, iPhone 16 Pro, Pixel 9 Pro, OnePlus 13 та іншими топовими флагманами.

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