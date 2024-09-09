Очікується, що OnePlus 13 одним із перших отримає новий топовий чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.

Китайська компанія OnePlus готується випустити топовий флагман OnePlus 13 вже в жовтні. Це буде рекордно ранній реліз для номерних OnePlus, оскільки зазвичай вони виходять у грудні або січні наступного року.

У пості на Weibo керівник OnePlus China підтвердив, що новий флагман компанії покажуть наступного місяця. "Завдяки новій системі-на-чіпі це буде перший смартфон, який потягне Genshin Impact у 120 fps", ідеться в повідомленні.

Очевидно, що йдеться про Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, який представлять на щорічному саміті Snapdragon Tech Summit 2024 з 21-23 жовтня. З чуток, процесор зможе розганятися до 4,37 ГГц у піку і конкуруватиме з Apple A18 Pro з його піковими 4,45 ГГц.

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Попередні витоки приписували смартфону OnePlus 13 високоякісний дисплей 2K 8T LTPO і батарею місткістю 6000 мАг (проти 5400 мАг у OnePlus 12). Разом з тим новинка може позбутися підтримки бездротової зарядки, що напевно розчарує багатьох користувачів.

Говорячи про жовтень, йдеться про китайську версію смартфона. Що стосується виходу OnePlus 13 на міжнародні ринки, то це станеться, ймовірно, лише на початку 2025 року.

Влітку цього року OnePlus представила середньобюджетний смартфон Nord 4, який отримав суцільнометалевий корпус і шість років підтримки. У цьому плані він значно відрізняється від конкурентів у своєму сегменті.

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