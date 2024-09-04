У найдоступнішій категорії перше місце посів старенький ZTE, а в найдорожчій – Red Magic 9 Pro,

Творці популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оновлений рейтинг Android-телефонів з найкращим поєднанням ціни та потужності. Як виявилося, рівних Redmi Turbo 3 і Redmi K70 Ultra у своїх цінових категоріях немає.

Усі смартфони розділили на 5 категорій: до 999 юанів (до 140 доларів), до 1999 юанів (~280 доларів), до 2999 юанів (~420 доларів), до 3999 юанів (~560 доларів) і 3999 юанів і вище. Для опитування брали китайський ринок, але більшість моделей зі списку представлені і на глобальному ринку.

Доступний сегмент. Топ-3 найкращих пристроїв вартістю до 140 доларів очолили ZTE Yuanhang 41, Nubia Mavericks і Oppo K12x. Це прості девайси для невимогливих користувачів.

Топ-3 найкращих пристроїв вартістю до 140 доларів очолили ZTE Yuanhang 41, Nubia Mavericks і Oppo K12x. Це прості девайси для невимогливих користувачів. Бюджетний сегмент. У цій категорії найкращим смартфоном визнано Redmi Turbo 3. У нього є майже все, щоб вважатися середняком, але коштує він як бюджетник. За ним розташувалися Redmi K70E і OnePlus Ace 3V.

У цій категорії найкращим смартфоном визнано Redmi Turbo 3. У нього є майже все, щоб вважатися середняком, але коштує він як бюджетник. За ним розташувалися Redmi K70E і OnePlus Ace 3V. Середньобюджетний сегмент . Серед андроїдів вартістю до 420 доларів на першому місці знаходиться Redmi K70 Ultra, який, якщо вірити Xiaomi, поставив новий рекорд у бенчмарку AnTuTu. На другому і третьому місцях – Redmi K70 і iQOO Neo9.

. Серед андроїдів вартістю до 420 доларів на першому місці знаходиться Redmi K70 Ultra, який, якщо вірити Xiaomi, поставив новий рекорд у бенчмарку AnTuTu. На другому і третьому місцях – Redmi K70 і iQOO Neo9. Субфлагмани. У сегменті дорожчих пристроїв (до $560) лідирує OnePlus Ace 3 Pro. Апарат перевершує флагманські телефони з погляду автономності. У нього велика батарея місткістю 6100 мАг. За ним розташувалися Meizu 21 і Realme GT5 Pro.

У сегменті дорожчих пристроїв (до $560) лідирує OnePlus Ace 3 Pro. Апарат перевершує флагманські телефони з погляду автономності. У нього велика батарея місткістю 6100 мАг. За ним розташувалися Meizu 21 і Realme GT5 Pro. Флагмани. У найдорожчій категорії перше місце посідає Nubia Red Magic 9 Pro, потужності якого без проблем вистачить як для повсякденних завдань, так і для хардкорного геймінгу, а при бажанні його можна повністю зарядити всього за 35 хвилин. На другому і третьому місцях – Red Magic 9S Pro і nubia Z60 Ultra. Усі три флагмани базуються на Snapdragon 8 Gen3.

Відео дня

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і за п'ять років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпотужніших Android-пристроїв. З них аж 5 рядків топа посіли смартфони китайської Vivo та її суббренду iQOO.

А якщо ви з тих користувачів, для яких швидкість зарядки смартфона – один з його головних аспектів, то експерти склали рейтинг смартфонів з найшвидшою зарядкою. На відміну від айфонів, Android-пристрої вже давно пішли вперед за потужністю зарядки, причому це не обов'язково має бути флагман.

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