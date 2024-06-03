Смартфон отримає найкращий екран на ринку і величезну батарею, але позбудеться бездротової зарядки.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station розповів, яким буде наступний флагман OnePlus. Це перший великий витік про OnePlus 13, реліз якого відбудеться тільки в листопаді або грудні 2024 року.

Як очікується, смартфон одним із перших отримає процесор Snapdragon 8 Gen 4, який буде зроблений із застосуванням 3-нм техпроцесу. Ще одним помітним апгрейдом стане високоякісний дисплей 2K 8T LTPO, який є одним із найкращих екранів на ринку.

Крім того, апарату приписують батарею ємністю 6000 мА, яка зробить OnePlus 13 ще автономнішим і довговічнішим. Але при цьому смартфон позбудеться підтримки бездротової зарядки. Ймовірно, це якраз таки пов'язано зі збільшеною місткістю батареї, яка додає вагу і займає більше місця всередині пристрою, що ускладнює встановлення магнітної котушки, необхідної для бездротової зарядки.

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Нагадаємо, попередник, OnePlus 12, був оснащений батареєю 5400 мАг і підтримував як дротову зарядку потужністю 100 Вт, так і бездротову на 50 Вт. Відсутність цієї функції в OnePlus 13 напевно розчарує багатьох користувачів.

Тим часом виробник "тизерить" анонс OnePlus Ace 3 Pro, який може стати найдоступнішим флагманом на базі Snapdragon 8 Gen 3. Пристрій вийде в найближчий місяць і буде конкурувати з Redmi K70 Ultra і Realme GT 6.

Практично кожен новий смартфон, випущений брендом OnePlus, має чудове співвідношення ціни і якості – традиція не обійшла стороною. Спеціалісти розповідали, чим він примітний і чому це справжній топ за свої гроші в 2024 році.

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