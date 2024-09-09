Презентація нового покоління Айфонів відбудеться о 20:00 за Києвом.

За кілька годин до офіційної презентації Apple в мережі "засвітився" iPhone 16 Pro. Знімок опублікував інсайдер під ніком Majin Bu, який швидко став відомим і був одним із головних джерел зливів новинок Apple.

Фотографія демонструє ключову відмінність, за якою iPhone 16 Pro можна буде швидко відрізнити від попередніх флагманів. На правому торці розташувалася нова кнопка. Ні, це не Action Button з iPhone 15 Pro – кнопка Capture Button призначена для зйомки фото і відео.

Фактично, це та сама опція, що й у більшості цифрових фотокамер: якщо провести по кнопці вліво, зум зменшуватиметься, а вправо – збільшуватиметься. А легке натискання дасть змогу налаштувати фокус або запустити відео. За словами джерела, Apple просуватиме iPhone 16 Pro як "оптимальне рішення для мобільної фотографії".

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Чи отримають новий елемент на корпусі iPhone 16 і 16 Plus, не підтверджено. Відомо, що в базові моделі точно перекочує кнопка "Дія", яка вперше дебютувала в iPhone 15 Pro і 15 Pro Max.

Презентація iPhone 16 відбудеться 9 вересня о 20:00 за Києвом. Раніше головний інсайдер Apple спростував підвищення цін на iPhone 16 Pro: флагман збереже ціну в 999 доларів, з якої стартував ще iPhone X у 2017 році.

На вересневому івенті Apple за класикою покаже нові смартфони, годинники і навушники, однак на цьому плани компанії не закінчуються. До кінця року також мають вийти нові MacBook, і, можливо, iPad.

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