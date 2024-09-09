Компанія поки що не планує відмовлятися від "стандарту" ціни Pro-версій iPhone у $999.

9 вересня о 20:00 за Києвом Apple представить нове покоління смартфонів. За декілька годин до анонсу інсайдер Марк Гурман з Bloomberg повідомляє, що iPhone 16 Pro збереже ціну в 999 доларів, з якої стартував ще iPhone X у 2017 році.

Раніше аналітики TrendForce заявили, що стартова ціна зросте на 100 доларів через перехід від 128 ГБ до 256 ГБ у "базі", у зв'язку з чим 16 Pro стане найдорожчою "прошкою" в історії компанії. Гурман не уточнює, чи відбудеться підвищення мінімального обсягу пам'яті і яка конфігурація буде для iPhone 16 Pro початковою.

Стартова вартість всієї лінійки iPhone 16

iPhone 16 – 799 доларів (~33 000 грн)

iPhone 16 Plus – 899 доларів (~37 000 грн)

iPhone 16 Pro – 999 доларів (~41 000 грн)

iPhone 16 – 1099 доларів (~45 000 грн)

Інсайдер також зазначив, що iPhone 16 Pro і Pro Max отримають найбільші дисплеї: 6,3 дюйма і 6,9 дюйма відповідно. Водночас смартфони стануть вищими і ширшими, а OLED-панелі у "Прошок" стануть на 20% яскравішими. Apple не змінювала цей показник у своїх смартфонах з моменту появи iPhone 13 Pro у 2021-му, тож апгрейд буде досить актуальним.

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На вересневому івенті Apple за класикою покаже нові смартфони, годинники і навушники, однак на цьому плани компанії не закінчуються. До кінця року також мають вийти нові MacBook, і, можливо, iPad.

А вже навесні 2025 року, імовірно, у березні представлять новий доступний iPhone SE, характеристики якого порадують навіть Android-юзерів.

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