Виробник оцінив величезну автономність, плавний дисплей і гідну камеру в 190 доларів.

Sаmsung оновила свою бюджетну серію Galaxy M новим телефоном. Модель Galaxy M35 просувається корейським брендом як монстр за багатьма параметрами – від батареї та камери до дисплея, пише Phone Arena.

Кілер-фічею цього пристрою став акумулятор ємністю 6000 мАг, що дозволяє зарахувати новинку до монстрів автономності. За заявою виробника, повного заряду вистачить на 2 дні активного використання.

Також Samsung Galaxy M35 отримав 6,6-дюймовий Super AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ і кадровою частотою 120 Гц. Передня панель захищена склом Corning Gorilla Glass Victus+, а "всередині" стоїть 8-ядерний процесор Exynos 1380 з 6 або 8 ГБ оперативної пам'яті на вибір.

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На задній панелі розташований великий модуль з трьома основними сенсорами – головний на 50 Мп з оптичною стабілізацією зображення доповнений 8-Мп з ультраширококутною лінзою і 5-Мп датчиком для макро. Фронталка – 13 Мп. Серед іншого в новинці є бічний сканер відбитків пальців і стереодинаміки. Samsung обіцяє чотири роки оновлень Android і п'ять років оновлень безпеки.

Корейці оцінили величезну батарею, плавний дисплей і гідну камеру в 190 доларів за базову конфігурацію на 6/128 Гбайт, версія з 8/256 Гбайт обійдеться в 245 доларів. Samsung Galaxy M35 вже доступний в Україні.

Нагадаємо, нещодавно Samsung представила нове покоління складних смартфонів – Galaxy Z Fold 6 і Galaxy Z Flip 6. Вони отримали флагманське залізо і нові топові опції, але при цьому подорожчали на 100 доларів.

А восени 2024 року має вийти "народний" Galaxy S24 FE, який стане компромісною версією флагманського Galaxy S24. Інсайдери вже повністю розкрили дизайн і характеристики пристрою та навіть назвали цінник.

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