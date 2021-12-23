До прем'єри пристрою залишається всього нічого.

Samsung готує до випуску один з найбільш очікуваних смартфонів Galaxy S21 FE. Він повинен стати першим флагманом корейського бренду у 2022 році і одночасно найдоступнішим представником сімейства Galaxy S21.

Новинка вже не раз ставала об'єктом інсайдерських витоків, завдяки чому ще до офіційного анонсу стали відомі багато характеристик і особливості дизайну. А тепер в мережі виявилося перше відео, що показує новинку з усіх боків.

З чуток, смартфон вийде в чотирьох кольорах: чорному, зеленому, кремовому і фіолетовому. Останній якраз можна побачити в ролику нижче.

Різні інсайдери повідомляли, що Galaxy S21 Fe отримає як мінімум 6 ГБ оперативної пам'яті і буде працювати на базі Android 12 з оболонкою One UI 4.0 з коробки. Екран у новинки очікується 6,4-дюймовий Super-AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення до 120 Гц.

Читайте такожВ Samsung придумали технологію, на якій смартфони працюватимуть тиждень без підзарядкиЗалежно від регіону буде встановлений Exynos 2100 (в Україні) або Snapdragon 888. Також згадується ступінь захисту IP68, акумулятор місткістю 4500 мАг і підтримка швидкої дротової зарядки на 25 Вт і бездротової на 15 Вт.

Смартфон офіційно представлять на початку січня. Чекати залишилося зовсім недовго.

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