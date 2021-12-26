Дизайн смартфонів загалом схожий, але у новинки все-таки є деякі відмінності від попередника.

Прем'єра флагманських смартфонів Galaxy S22 очікується в лютому 2022 року. Раніше вважалося, що зовні стандартна модель з лінійки буде практично повністю копіювати Galaxy S21, проте це не так.

В Мережі порівнювали на фото тильні частини Galaxy S22 і Galaxy S21. Дизайн смартфонів загалом схожий, але у новинки все-таки є деякі відмінності від попередника.

Так, у Galaxy S21 задня частина з заокругленнями з усіх чотирьох сторін, тоді як блок камери металевий. Що стосується S22, то, по-перше, самі модулі камери будуть трохи більше. По-друге, тильна частина нового смартфона буде плоскою, а сам блок – прозорим.

Що стосується апаратної начинки, то базова модель отримає 6-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц, акумулятор місткістю від 4000 до 5000 мАг з підтримкою швидкої зарядки потужністю 25 Вт і потрійну камеру на 50+12+12 Мп з широким кутом і телевиком. Більш просунутий Galaxy S22+ буде виглядати аналогічно.

Своєю чергою Ultra-версія буде оснащена 6,8-дюймовим AMOLED-дисплеєм з вигнутими краями та топовою камерою з датчиками роздільною здатністю 108, 10, 10 та 12 Мп.

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Раніше повідомлялося, що Samsung запустила в Україні офіційний інтернет-магазин. Там можна замовити смартфони, планшети та аксесуари до них, а також техніку для дому – від холодильника до пральної машини. Всі ціни – в гривнях.

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