У мережу витекли характеристики нових 'розкладачок' Samsung – за день до анонсу

Згідно з інформацією, Galaxy Z Fold 7 стане однією з найтонших "книжок" на ринку.

За день до офіційної презентації Galaxy Unpacked стали відомі майже всі ключові специфікації нових складаних смартфонів Samsung – Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7 і Z Flip 7 FE. Інсайдом поділився портал The Verge.

Наприклад, товщина Galaxy Z Fold 7 становитиме 8,9 мм і 4,2 мм у складеному і розкритому вигляді відповідно. Новинка стане однією з найтонших "книжок" на ринку – такою ж, як Oppo Find N5, і лише на 0,1 мм товстішою, ніж Honor Magic V5.

При цьому пристрій важитиме всього 216 грамів, що фактично робить Galaxy Z Fold 7 найлегшим складаним телефоном-книжкою на сьогодні. Щодо начинки: 6,5 дюйма зовні та 8 дюймів усередині, Snapdragon 8 Elite, 256/512 ГБ пам'яті, батарея на 4400 мАг, основна камера – 200 Мп.

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Z Flip 7 теж здивує – він отримає новий 4,1-дюймовий екран кришки, який займає відведену йому частину корпусу цілком за прикладом "розкладачок" Motorola. Ємність АКБ – 4300 мАг, майже як у Fold 7. Основна камера – 50 Мп, варіанти пам'яті такі самі.

Для тих, хто чекає на бюджетну версію, вийде Galazy Z Flip 7 FE – він вийде з тими самими розмірами екранів, що і Z Flip 7, але батареєю 4 000 мАг і пам'яттю, урізаною до 128 або 256 ГБ.

Усі три розкладачки Samsung будуть оснащені стереодинаміками, бічним сканером відбитків пальців і новими функціями Galaxy AI.

На цій же презентації 9 липня покажуть нове покоління смарт-годинників Galaxy. Усі новинки стануть більше схожими на торішню "Ультру" і Apple Watch.

Можливі й інші анонси, наприклад, дебютної потрійної розкладачки. Смартфон стане прямим конкурентом Huawei Mate XT і вже засвітився в тестовому білді OneUI 8.

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