У складеному стані товщина девайса становить 8,8 мм – на 2 мм менше, ніж у найтоншого Galaxy Fold.

Китайський виробник Honor представив нову "розкладачку" Magic V5. На тлі конкурентів вона виділяється рекордно тонким і легким корпусом, пише The Verge.

Маса Magic V5 становить 217 г, а товщина в складеному стані – лише 8,8 мм. Це на 0,1 мм менше, ніж у колишнього рекордсмена Oppo Find N5. У розкритому вигляді Magic V5 теж тонший за конкурента - 4,1 мм, якщо не брати до уваги "трикладушку" Huawei Mate XT.

Цікаво, що титул найтоншої розкладачки актуальний тільки для Magic V5 у кольорі "Слонова кістка". Решта кольорів трохи товщі – 9 мм, ймовірно, через різні матеріали покриття.

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Під корпусом – флагманські характеристики: Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗП і акумулятор на 5820 мАг із зарядкою 66 Вт. Два екрани LTPO OLED із частотою 120 Гц і діагоналлю 6,43 і 7,95 дюйма, фотоблок 50 + 50 + 64 Мп, захист від пилу та води за IP58 та IP59 і набір ШІ-функцій.

Для свого класу Honor Magic V5 вийшов відносно недорогим: початкова версія 12+256 ГБ продається за 8999 юанів (1250 доларів) топова із 16+1024 ГБ доступна за 10 999 юанів ($1530). Для порівняння, ціни на Galaxy Z Fold 6 стартують від 1899 доларів. Девайс уже продається в Китаї.

Раніше фахівці AnTuTu склали рейтинг найпотужніших і найшвидших смартфонів літа 2025 року. Загалом майже весь топ-10 складається з пристроїв на базі Snapdragon 8 Elite, тоді як моделям Samsung не вдалося прорватися в еліту.

За чутками, цього літа Samsung представить свою першу бюджетну розкладачку Galaxy Z Flip FE. І вона коштуватиме дешевше за iPhone 16.

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