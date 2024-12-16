iPhone 17 Air коштуватиме дешевше за актуальні iPhone 16 Pro і Pro Max, а складаний Айфон вийде не раніше 2026 року.

Звіт The Wall Street Journal містить нову інформацію відносно планів Apple щодо iPhone на найближчі роки. Дані отримані від джерел видання.

Джерела WSJ підтвердили чутки про те, що iPhone 17 Air дійсно вийде в ультратонкому корпусі, проте конкретні цифри не називаються. За минулими чутками, смартфон буде товщиною від 5 до 6,25 мм, тоді як лінійка iPhone 16 починається з 7,8 мм.

Як повідомляється, iPhone 17 Air "відмовиться" від деяких функцій, доступних у моделях Pro. Наприклад, пристрій матиме "спрощену" систему камер. Ймовірно, всього один об'єктив, але точних даних немає. Видання також стверджує, що такий Айфон коштуватиме нижче, ніж лінійка Pro, яка в США стартує з 999 доларів.

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Крім того, WSJ підтвердили, що компанія активно працює над iPhone зі складним екраном. Екран майбутньої розкладачки буде більшим, ніж у iPhone 16 Pro Max, оснащеного 6,98-дюймовою матрицею. Також повідомляється, що керівництво Apple наполягає на релізі смартфона в 2026 році.

Кажуть, що Apple зіткнулася із серйозними проблемами під час розроблення складаного iPhone, зокрема з шарніром пристрою і захисним шаром, що покриває екран. На певному етапі Apple розглядала складаний iPhone з дисплеєм, що складається назовні, але зупинилася на великому внутрішньому дисплеї, згідно зі звітом.

Які новинки випустить Apple у 2025 році

Перша презентація Apple відбудеться вже в березні. Найочікуванішим анонсом називають iPhone SE 4, якій отримає найбільше оновлення в історії серії. Також мають оновити базовий iPad, iPad Air і MacBook Air.

Восени покажуть нові номерні Айфони. Якщо чутки підтвердиться, це буде найцікавіший модельний ряд iPhone за останні роки. Зокрема, базові моделі нарешті переведуть на 120-герцові дисплеї, а вперше за багато років оновиться селфі-камера.

Також колись у 2025 році очікується вихід доступної версії гучного шолома Apple Vision Pro, другого покоління геоміток AirTag і нового покоління пристроїв для розумного будинку.

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