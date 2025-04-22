Презентація нового смартфона середнього класу відбудеться вже 24 квітня.

За кілька днів до анонсу Xiaomi розкрила більшу частину характеристик Redmi Turbo 4 Pro, який обіцяє викликати фурор у сегменті середнього класу.

Наприклад, смартфон стане першим у світі на базі новітнього чипсета Snapdragon 8s Gen 4. За даними компанії, смартфон набирає 2,4 млн балів у бенчмарку AnTuTu і здатний видавати 120 FPS у мобільних іграх. Згадується найбільша серед смартфонів Xiaomi охолоджувальна система для розсіювання тепла.

Які ще у нього будуть фішки:

6,83-дюймовий екран, з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 120 Гц. Нижня рамка має товщину 1,9 мм, а верхня і бічні – 1,5 мм.

Величезна батарея на 7550 мАг з підтримкою дротової зарядки на 90 Вт і реверсивної зарядки 22,5 Вт.

Телефон можна буде використовувати як заміну зовнішньому акумулятору для зарядки інших пристроїв.

Основна камера на 50 Мп з OIS і невелика для такого акумулятора товщина в 7,98 мм.

Версія з 16 ГБ ОЗП + 1 ТБ користувацької пам'яті.

Презентація смартфона відбудеться вже 24 квітня. Вартість новинки стартуватиме від ~290 доларів.

Відео дня

Раніше цього місяця Xiaomi вже встигла випустити ультрабюджетний телефон з найбільшим у сегменті екраном. У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея на 5200 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

Також в асортименті компанії з'явився один із найдешевших смарт-годинників на ринку. Девайс отримав екран, як в Apple Watch, автономність у 14 днів і датчики моніторингу здоров'я.

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