Це перший смартфон китайського виробника з акумулятором ємністю 7550 мАг.

Xiaomi оголосила, що смартфон Redmi Turbo 4 Pro буде представлений 24 квітня. Крім того, компанія випустила кілька постерів, які демонструють зовнішній вигляд майбутньої новинки.

У компанії кажуть, що Xiaomi Turbo 4 Pro "зручно лежить у руці". Також відзначається металева рама, яка не боїться вигинів. Задня кришка виконана з матового скла.

Зовні новинка схожа на базовий Redmi Turbo 4. Овальний блок камер із двома камерами в стилі iPhone 16 склали, однак спалах став більш витягнутим. "Це, мабуть, найкрасивіший смартфон Redmi на сьогодні", – кажуть у Xiaomi.

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Характеристики та ціни Redmi Turbo 4 Pro вже відомі. Він стане першим смартфоном із процесором Snapdragon 8s Gen 4. Це мобільна платформа, яка за характеристиками дуже схожа на екс-флагманський чип Snapdragon 8 Gen 3. Тобто на нас чекає дуже продуктивний апарат.

Ще пристрый вийде з величезною батареєю на 7550 мАг, також буде підтримка швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт. Інші очікувані характеристики: подвійна камера на 50 МП + 8 МП, 6,83-дюймовий AMOLED з роздільною здатністю 1,5K і міцний корпус, сертифікований за стандартом IP66 + IP68 + IP69. Вартість новинки стартуватиме від ~290 доларів.

Раніше цього місяця Xiaomi вже встигла випустити ультрабюджетний телефон з найбільшим у сегменті екраном. У новинки 6,88-дюймовий дисплей, батарея 5200 мАг, а отримувати оновлення вона буде чотири роки.

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