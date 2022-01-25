Флагманські смартфони заманюють аудиторію новими просунутим функціям, а бюджетні – поліпшеним дизайном та хорошою продуктивністю.

Видання GSMArena оновило рейтинг найпопулярніших смартфонів за підсумками третього тижня 2022 року. Користувачів найбільше цікавила продукція Xiaomi – 4 з 10 моделей у списку належать китайському виробнику.

Найпопулярнішим смартфоном на сьогодні залишається "народний" флагман Galaxy S21 FE, який дебютував у нас на початку місяця. Тут характеристики майже ті ж, що і у дорожчого Galaxy S21, але зате більше екран і місткість акумулятора.

Друге і третє місця утримують OnePlus 10 Pro і Xiaomi 12 Pro відповідно. Смартфони дуже схожі один з одним: аналогічний топовий процесор Snapdragon 8 Gen 1, дві панелі AMOLED з одним мільярдом кольорів, частота оновлення 120 Гц, сертифікація HDR10+, дозвіл Quad HD+ 1440p та зчитувач відбитків пальців на дисплеї.

У десятку лідерів увійшли ще й такі моделі:

Samsung Galaxy A52s 5G;

iPhone 13 Pro;

Xiaomi Redmi Note 11 Pro;

Realme 9 Pro Plus;

Samsung Galaxy A12;

Xiaomi 11T Pro;

Xiaomi Redmi Note 10 Pro.

Раніше УНІАН склав ТОП найкращих бюджетних смартфонів до 7 тисяч гривень з хорошою камерою і батареєю, що вийшли минулого року, і спробував розібратися, який смартфон з дешевих – найкращий.

Також ми ділилися цікавим рейтингом, в якому були зібрані смартфони з найкращою автономністю. Для багатьох людей камери, процесори і екрани смартфонів відходять на другий план, якщо гаджет доводиться заряджати кожен день.

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