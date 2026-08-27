Xiaomi випустила перший смартфон із батареєю на 10 000 мАг: як довго він працює

У смартфоні встановлено найбільш місткий акумулятор в історії бренду та посилений корпус із захистом за стандартами IP66 та IP68.

Xiaomi представила смартфон-"пауербанк" Redmi Note 17 Pro Max. Головною особливістю пристрою стала батарея рекордної для бренду ємності 10 000 мАг. При цьому новинка за габаритами виявилася такою ж, як звичайний смартфон.

Нова батарея створена на основі кремній-вуглецевої технології. За даними Xiaomi, телефон здатний працювати до трьох днів за звичайного використання, а батарея зберігає понад 80% ємності після 1600 циклів заряджання. Це приблизно 6 років експлуатації.

При цьому виробник не став жертвувати швидкістю заряджання – смартфон підтримує 100-ватне дротове заряджання, яке дозволяє зарядити пристрій від 0 до 100 % за 20 хвилин. Крім того, від смартфона можна заряджати інші гаджети через кабель з потужністю до 27 Вт.

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Xiaomi зробила ставку не лише на автономність, а й на захищеність корпусу. Note 17 Pro Max отримав посилений корпус Redmi Titan Structure із захистом IP66 та IP68. Смартфон пройшов 72-годинний тест під водою на глибині 2 метри, а дисплей захищає скло Gorilla Glass Victus 2.

В іншому це типовий смартфон середнього класу. Апаратною основою став чип Snapdragon 6 Gen 5, а обсяг оперативної пам’яті може досягати 16 ГБ з урахуванням віртуального розширення. Дисплей – 6,83-дюймовий OLED із роздільною здатністю 1,5K та частотою оновлення 120 Гц. Камери смартфона включають основний 50-Мп сенсор з оптичним стабілізатором та 8-Мп надширококутну камеру.

Redmi Note 17 Pro Max доступний у чорному, фіолетовому та спеціальному кольорі Cloud Blush, який під впливом сонячного світла змінює колір з білого на рожево-помаранчевий. Ціна версії з 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті становить $500, а варіант на 512 ГБ оцінили в $620.

Раніше з'явилася інформація, що Apple встановить у майбутній iPhone 18 Pro Max рекордний акумулятор на 5567 мАг. У поєднанні з передовим 2-нм чіпом A20 Pro автономність має перевищити позначку в 40 годин.

Нагадаємо, під час тестів OnePlus 15 визнано найавтономнішим смартфоном на ринку з 33 годинами роботи на одному заряді. Він помітно випереджає iPhone 17 Pro Max і Samsung S26 Ultrа, в яких встановлені звичайні літій-іонні батареї.

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