Користувач Steam зібрав бібліотеку з понад 40 000 ігор: скільки це коштує

Ні на консолях, ні в інших цифрових магазинах на кшталт EGS чи GOG подібні екстремальні колекції практично не зустрічаються.

Сервіс Valve продовжує дивувати масштабами своєї аудиторії: за новими даними, на платформі Steam вже щонайменше 120 користвачів володіють бібліотеками з 20 000 і більше ігор.

Згідно зі статистикою SteamDB, справжні "кити" колекціонування пішли ще далі. Троє користувачів зуміли зібрати понад 40 000 ігор кожен.

Найбільша колекція в рейтингу – у користувача під ніком Sonix. У вересні минулого року він першим отримав значок за 40 000 ігор у Steam, а тепер його бібліотека зросла ще на 3000 проєктів і за поточними цінами оцінюється майже в $750 000 (близько 33 млн грн).

При цьому важливо розуміти, що реальна сума витрат, швидше за все, помітно нижча – завдяки постійним розпродажам, бандам і роздачам, якими славиться Steam.

Незважаючи на значний розмір бібліотеки, основний ігровий стаж Sonix набрав у Counter-Strike 2, Dota 2, Team Fortress 2, Euro Truck Simulator 2, Don’t Starve Together і Plants vs. Zombies. А найулюбленіша гра колекціонера – безкоштовний кооп-шутер Alien Swarm від Valve, в якому він провів 551 годину.

Журналісти Tom’s Hardware підрахували, що на проходження бібліотеки з 40 000 ігор пішло б близько семи років безперервної гри. При графіку по 8 годин на день це зайняло б приблизно 21 рік.

Окремий інтерес викликає питання: навіщо користувачі збирають такі бібліотеки. На думку спостерігачів, тут відіграє роль одразу кілька факторів. По-перше, Steam вже давно вийшов за межі ігрового майданчика, перетворившись на елемент колекціонування, за аналогією з "Лего".

По-друге, вплив агресивних розпродажів, особливо сезонних акцій на кшталт Steam Summer Sale, під час яких ціни на популярні ігри можуть падати до 95 відсотків. По-третє, існують автоматизовані сервіси та боти, що дозволяють масово скуповувати недорогі ігри.

На платформі продовжує зростати й кількість нових релізів: тільки у 2025 році в Steam вийшло близько 19 000 ігор, що стало рекордом за всю історію магазину. При цьому 10% із цих проєктів залишилися абсолютно непоміченими гравцями.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2026 році. Лідером у сегменті відеокарт після невеликої перерви знову стала RTX 3060, а RTX 5070 опустилася на п'яте місце.

