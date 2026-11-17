Для запуску знадобиться Minecraft Java 26.2.

Розробник під ніком Thijs представив незвичайний проєкт WorldCraft, який переносить всю Землю в Minecraft у натуральну величину. У віртуальному світі можна знайти реальні вулиці, будівлі та навіть власний будинок, пише Dexerto.

Для створення масштабної карти автор використав дані про висоту місцевості, інформацію про вулиці та контури будівель із відкритих карт, а також тривимірні аерофотознімки. На їхній основі спеціальний алгоритм відтворює рельєф, дороги та споруди, намагаючись максимально точно повторити реальні місця.

Щоб створити єдиний генератор, Тейс залучив до роботи близько 250 агентів ШІ. Вони аналізували дані про різні куточки планети, допомагали налаштовувати алгоритм і перевіряли результати роботи один одного. Сам розробник називає використаний підхід програмним навчанням (program learning).

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Заздалегідь створити й зберегти всю Землю у вигляді одного файлу неможливо, оскільки готова копія займала б щонайменше 2 петабайтів. Тому WorldCraft працює інакше – сервер генерує потрібні ділянки світу за запитом гравця. Популярність проєкту виявилася настільки високою, що сервер не витримав напливу бажаючих і вже кілька разів "падав".

Спробувати WorldCraft можна безкоштовно на сервері worldcraft.gg. Для запуску знадобиться Minecraft Java Edition версії 26.2. Проєкт поки що перебуває на стадії розробки.

Нагадаємо, цього літа в Minecraft вперше за 17 років підвищили системні вимоги. Тепер для комфортної гри в роздільній здатності 1080p при 60 FPS рекомендується комп’ютер із 16 ГБ оперативної пам’яті, процесором рівня Ryzen 5 5600, а також відеокартою не слабшою за GeForce RTX 2060.

Minecraft – це популярна гра-пісочниця з відкритим світом, де гравці добувають ресурси, будують споруди та виживають у кубічному світі, що складається з блоків. Випущена у 2009 році, вона відома своєю свободою дій та можливістю творчості, ставши найпродаванішою грою в історії.

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