У Minecraft вперше за 17 років підвищили системні вимоги: кому доведеться оновити ПК

Тепер мінімум – 8 ГБ оперативної пам'яті, а рекомендована конфігурація – вже 16 ГБ ОЗУ та відеокарта не слабша за RTX 2060.

Майже через два десятиліття після виходу Minecraft: Java Edition компанія Microsoft офіційно переглянула системні вимоги гри. Це перше настільки масштабне оновлення рекомендацій за 17 років, звернули увагу в Tom's Hardware.

Тепер для комфортної гри в роздільній здатності 1080p при 60 FPS рекомендується комп'ютер з 16 ГБ оперативної пам'яті, процесором рівня Core i5-12400 або AMD Ryzen 5 5600, а також відеокартою не слабшою за NVIDIA GeForce RTX 2060, AMD Radeon RX 5600 XT або Intel Arc A580.

Мінімальні вимоги також зросли. Якщо раніше Minecraft: Java Edition запускалася навіть на системах з 2 ГБ ОЗУ і вбудованою графікою Intel, то тепер бажано використовувати 8 ГБ ОЗУ, чотириядерний процесор і відеокарту з підтримкою Vulkan 1.3 та щонайменше 2 ГБ VRAM.

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За словами Microsoft, застаріле "залізо" вже заважає розвивати Minecraft: додавати нові механіки, покращувати графіку та випускати великі оновлення без серйозних обмежень.

При цьому компанія наголосила, що власники старих комп’ютерів не втратять доступ до гри. Minecraft: Java Edition все ще працюватиме на непідтримуваному обладнанні, але геймери можуть зіткнутися з низькою частотою кадрів, тривалим завантаженням та іншими обмеженнями.

Minecraft – це популярна гра-пісочниця з відкритим світом, де гравці добувають ресурси, будують споруди та виживають у кубічному світі, що складається з блоків. Випущена у 2009 році, вона відома своєю свободою дій та можливістю творчості, ставши найпродаванішою грою в історії.

Раніше ми розповідали, що майстер зміг запустити сервер Minecraft на "розумній" лампочці з AliExpress. До гри навіть змогли підключитися 3 гравці.

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