Росія більше не контролює свої супутники.

Пов'язана з Anonymous група хакерів NB65 втрутилася в систему управління супутниками Роскосмосу.

Про це Anonymous повідомили в соцмережах.

"Хакерська група NB65, афілійована з Anonymous, закрила Центр управління Роскосмосу", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що Росія більше не контролює свої власні супутники-шпигуни.

Раніше хакери "поклали" офіційні сайти головних відомств Росії. Не відкривалися сайти російського Кремля, МВС, ФСБ, Мін'юсту та Міноборони РФ.

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