Девайс не вирізняється компактністю і легкістю, але і продуктивність відповідна. По суті, це найпотужніший ноутбук у світі.

Китайський моддер створив найпотужніший кастомний ноутбук на сьогодні, обладнаний десктопною відеокартою GeForce RTX 4090, яка, як відомо, набагато швидша за ноутбучну. На пост джерела звернув увагу ресурс Videocardz.

Відеокарта працює в парі з топовим процесором AMD Ryzen 9 7950X3D – тут теж використовувалася звичайна десктопна версія чіпа. На борту також дві планки по 32 гігабайти ОЗП DDR5-6800 і SSD-накопичувач Intel Optane P5800. Крім того, "ноутбук" обзавівся вбудованими 20 Вт колонками.

Судячи з тестів, відеокарта під навантаженням здатна працювати при температурі 70°C, тобто особливих проблем з охолодженням GPU немає.

Відео дня

Примітно, що в корпусі не знайшлося місця для акумулятора, тому пристрій може працювати тільки від мережі. Навіть без акумулятора ноутбук важить 6,7 кілограма, із зовнішнім блоком живлення вага збільшується аж до 8 кг. Головний плюс збірки – це потужна машина, яка поміщається в рюкзак.

Зазначимо, що на ринку вже доступні офіційні ноутбуки з відеокартами RTX 4090, але в них встановлені мобільні версії, які суттєво поступаються за продуктивністю настільним аналогам. Це робить проєкт китайського моддера особливо цікавим.

Раніше ми розповідали про ентузіастів, які зібрали найбільший у світі iPhone заввишки 2 метри. І попри гігантські розміри, ним можна користуватися як звичайним смартфоном.

А тим часом у мережу напередодні "злили" характеристики топових GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Флагманська модель матиме 32 ГБайт пам'яті та значно вище енергоспоживання.

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