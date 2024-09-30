Китайський моддер створив ноутбук із настільною RTX 4090 / Джерело: Videocardz

Китайський моддер створив найпотужніший кастомний ноутбук на сьогодні, обладнаний десктопною відеокартою GeForce RTX 4090, яка, як відомо, набагато швидша за ноутбучну. На пост джерела звернув увагу ресурс Videocardz.

Відеокарта працює в парі з топовим процесором AMD Ryzen 9 7950X3D – тут теж використовувалася звичайна десктопна версія чіпа. На борту також дві планки по 32 гігабайти ОЗП DDR5-6800 і SSD-накопичувач Intel Optane P5800. Крім того, "ноутбук" обзавівся вбудованими 20 Вт колонками.

Судячи з тестів, відеокарта під навантаженням здатна працювати при температурі 70°C, тобто особливих проблем з охолодженням GPU немає.

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Примітно, що в корпусі не знайшлося місця для акумулятора, тому пристрій може працювати тільки від мережі. Навіть без акумулятора ноутбук важить 6,7 кілограма, із зовнішнім блоком живлення вага збільшується аж до 8 кг. Головний плюс збірки – це потужна машина, яка поміщається в рюкзак.

Зазначимо, що на ринку вже доступні офіційні ноутбуки з відеокартами RTX 4090, але в них встановлені мобільні версії, які суттєво поступаються за продуктивністю настільним аналогам. Це робить проєкт китайського моддера особливо цікавим.

Фото Videocardz 30 вересня 2024
Фото Videocardz 30 вересня 2024
Фото Videocardz 30 вересня 2024
Фото Videocardz 30 вересня 2024
Фото Videocardz 30 вересня 2024
Фото Videocardz 30 вересня 2024

Раніше ми розповідали про ентузіастів, які зібрали найбільший у світі iPhone заввишки 2 метри. І попри гігантські розміри, ним можна користуватися як звичайним смартфоном.

А тим часом у мережу напередодні "злили" характеристики топових GeForce RTX 5090 і RTX 5080. Флагманська модель матиме 32 ГБайт пам'яті та значно вище енергоспоживання.

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