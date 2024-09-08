Незважаючи на гігантські розміри, ним можна користуватися як звичайним смартфоном.

Популярні ютубери Арун Майні aka Mrwhosetheboss і DIY Perks зібрали найбільший у світі iPhone – висотою 2 метри і вагою понад 200 кг. Апарат навіть встиг потрапити до Книги рекордів Гіннесса як найбільша у світі копія смартфона.

Влаштований айфон-"гігант" доволі складно. Так, дисплеєм виступає 88-дюймовий OLED-телевізор LG Signature, до якого додали тачскрін, а замість камер використали дзеркалки. А ще встановили Android з оболонкою в стилі iOS, оскільки операційка Apple має закритий вихідний код.

Головною метою блогерів було створення макета iPhone 15 Pro, який би максимально точно відтворював розташування всіх елементів оригінального смартфона, причому кожна кнопка і перемикач мають бути робочими. Тобто це не просто макет, а повноцінний дійовий девайс.

На відео показано, як блогери возили гігантський айфон Лондоном, виконуючи список завдань. Вони використовували безконтактну оплату покупок, зробили селфі, подивилися фільм і навіть відправили електронного листа Тіму Куку. На створення девайса пішло 3 місяці і $70 000.

У дитинстві я годинами пропадав у бібліотеці, читаючи останні рекорди Гіннесса, тому отримати нагороду самому здається чимось абсолютно нереальним – блогер Mrwhosetheboss.

Раніше УНІАН розповідав про ентузіаста, який зібрав унікальний "підводний" ПК. Його головна особливість полягає в тому, що він охолоджується як внутрішньою водянкою, так і озером, в яке опущений.

А тим часом презентація iPhone 16 відбудеться вже завтра, 9 вересня. Крім нових айфонів, Apple покаже оновлені Apple Watch і дві моделі AirPods базового рівня, і в них з'явиться функція шумозаглушення.

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