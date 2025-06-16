Новинка від HKC використовує матрицю Huike FSA VA, що зовсім нехарактерно для кіберспортивних рішень.

Схоже, що серед виробників моніторів розгорнулася справжня "герцова війна". Не встигли користувачі оцінити 600-герцові моделі від MSI і AOC, як китайський бренд HKC анонсував перший у світі ігровий монітор з максимальною частотою оновлення екрана 800 Гц.

Як передає ITHome, у новому моніторі встановлено 24,5-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 1080p. Однак матриця тут Huike FSA VA – з підсвічуванням miniLED і технологією квантових точок – що зовсім нехарактерно для кіберспортивних рішень.

Пікова яскравість досягає 1200 ніт, статична контрастність – 4000:1. HKC заявляє про повноцінну 10-бітну матрицю з глибиною передачі кольору до 12 біт (з використанням FRC). Охоплення колірного простору Adobe RGB на рівні 99%, DCI-P3 – 95%. Точність передачі кольору ΔE < 1,5. Загалом з якістю картинки все має бути в повному порядку.

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Варто зазначити, що 800 Гц – це в рази швидше стандартних ігрових моніторів, які підтримують роботу на частоті 120-144 Гц. Насамперед новинка HKC буде цікава кіберспортсменам. Однак для генерації 800 кадрів за секунду знадобиться наявність топової відеокарти Nvidia або AMD.

Коли новий монітор надійде в продаж і за якою ціною, не повідомляють.

Раніше Xiaomi випустила один із найдешевших ігрових моніторів із частотою 240 Гц. Новинка коштує 80 доларів, але пропонує набір характеристик на рівні дорожчих "кіберспортивних" моделей.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 55% ПК-геймерів, як і раніше, використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є RTX 3060.

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