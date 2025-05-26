Новинка коштує 80 доларів, але пропонує набір характеристик на рівні дорожчих "кіберспортивних" моделей.

Бренд Xiaomi представив у Китаї Redmi G24 240Hz Edition – імовірно, найдоступніший геймерський монітор із частотою 240 Гц, орієнтований на кіберспорт, пише Gizmochina.

У новинки 23.8-дюймова IPS-матриця з роздільною здатністю 1920×1080 (Full HD) і часом відгуку 1 мс. Максимальна яскравість підсвічування становить 400 ніт (є підтримка HDR), а коефіцієнт статичної контрастності – 4000:1.

Охоплення гами sRGB становить 100%, а точність передачі кольору заявлена на рівні Delta E<2. Також є технологія AdaptiveSync для запобігання розриву кадрів. Набір портів такий: пара HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 і 3.5-мм роз'єм.

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У Китаї за монітор просять усього 569 юанів, $79 (близько 3300 грн). Оскільки пристрої Xiaomi швидко перебираються в онлайн-магазини, поява новинки на AliExpress питання часу.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 55% ПК-геймерів використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є мобільна GeForce RTX 4060.

Раніше цього місяця Xiaomi випустила свій найдешевший смартфон. Нова версія Redmi 14C без блоку живлення продається дешевше 80 доларів, причому за деякими параметрами бюджетник випереджає iPhone 16.

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