Вийшов невеликий список з восьми моніторів під різні запити і бюджет.

Вибір монітора – це завжди непросто. А якщо ігрового – то вдвічі. Видання IGN опублікувало матеріал зі списком найкращих ігрових моніторів, які можна купити для свого ігрового ПК або консолі наприкінці 2024 року.

У добірці зібрані моделі під різні запити і бюджет. Від відносно компактних і недорогих 27-дюймових IPS-моделей із роздільною здатністю 1080p до величезних OLED-флагманів із панелями 4K і частотою оновлення до 240 Гц.

Samsung Odyssey Neo G9 – якщо вам потрібен найбільший і найчіткіший надширокий ігровий монітор. Банально немає іншого монітора, з яким можна було б його порівняти, зазначають в IGN. Щоправда, далеко не кожна відеокарта зможе розкрити весь його потенціал.

– якщо вам потрібен найбільший і найчіткіший надширокий ігровий монітор. Банально немає іншого монітора, з яким можна було б його порівняти, зазначають в IGN. Щоправда, далеко не кожна відеокарта зможе розкрити весь його потенціал. Alienware AW3225QF – топовий увігнутий монітор на 32 дюйми з 4K-роздільною здатністю, частотою 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс. Матриця тут QD-OLED – з усіма її перевагами на кшталт глибокого чорного кольору.

– топовий увігнутий монітор на 32 дюйми з 4K-роздільною здатністю, частотою 240 Гц і часом відгуку 0,03 мс. Матриця тут QD-OLED – з усіма її перевагами на кшталт глибокого чорного кольору. LG UltraGear 34GN850-B – монітор з 34-дюймовим увігнутим Nano IPS-екраном Nano IPS (8 біт+A-FRC) на 144 Гц і часом відгуку 1 мс. Це найвисокопродуктивніша панель LG, окрім OLED, і по суті це їхня версія технології QLED від Samsung. Зображення транслюється з роздільною здатністю 3440 × 1440 пікселів.

– монітор з 34-дюймовим увігнутим Nano IPS-екраном Nano IPS (8 біт+A-FRC) на 144 Гц і часом відгуку 1 мс. Це найвисокопродуктивніша панель LG, окрім OLED, і по суті це їхня версія технології QLED від Samsung. Зображення транслюється з роздільною здатністю 3440 × 1440 пікселів. Samsung Odyssey OLED G9 (G91SD) – ще один масивний монітор, який легко може замінити телевізор. Діагональ у нього аж 49 дюймів. Інші характеристики включають роздільну здатність 5120×1440 QHD (110 ppi), час відгуку 1 мс і частоту оновлення 144 Гц.

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Acer KB272 – найдоступніший монітор у цьому списку. При ціні дешевше 100 доларів покупець отримує IPS-екран на 27 дюймів з підтримкою 120 Гц і часом відгуку 1 мс.

– найдоступніший монітор у цьому списку. При ціні дешевше 100 доларів покупець отримує IPS-екран на 27 дюймів з підтримкою 120 Гц і часом відгуку 1 мс. Acer Nitro 27 – ще одна доступна модель з екраном 27 дюймів для геймінгу в 1080p. При цьому частота оновлення тут 180 Гц, що робить його більш придатним для геймерів, які віддають перевагу онлайн-шутерам.

– ще одна доступна модель з екраном 27 дюймів для геймінгу в 1080p. При цьому частота оновлення тут 180 Гц, що робить його більш придатним для геймерів, які віддають перевагу онлайн-шутерам. Dell 27 (G2724D) – чудовий монітор як для звичайного використання, так і для геймінгу за ціною менш ніж $200. Використовується матриця Fast IPS з роздільною здатністю 2560x1440 і частотою оновлення 165 Гц. Модель також сумісна з Nvidia G-SYNC і AMD FreeSync Premium.

– чудовий монітор як для звичайного використання, так і для геймінгу за ціною менш ніж $200. Використовується матриця Fast IPS з роздільною здатністю 2560x1440 і частотою оновлення 165 Гц. Модель також сумісна з Nvidia G-SYNC і AMD FreeSync Premium. LG 45GR65DC-B Ultragear – топовий 45-дюймовий ультраширокий монітор від відомого бренду. Картинка на ньому відображається в роздільній здатності 5120 × 1440 пікселів (32:9), зі швидким часом відгуку 1 мс і частотою 200 Гц.

Раніше фахівці радили, яку відеокарту вибрати економному геймеру наприкінці 2024 року. Radeon RX 7600 назвали найкращою за сукупністю якостей, а RTX 4060 стане оптимальним вибором для фанатів "зелених".

Презентація нових відеокарт Nvidia відбудеться в січні 2025 року. Якщо вірити чуткам, то RTX 5090 буде справжньою відеокартою-"монстром" з 32 ГБ пам'яті і енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

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