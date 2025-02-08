Лінійка Nova Lake вийде у 2026 році.

Intel готується до випуску нового покоління настільних процесорів Nova Lake у 2026 році, і, за чутками, у флагманського чипа лінійки буде 52 ядра.

Згідно з інформацією інсайдера Jaykihn, Nova Lake отримає архітектури Coyote Cove для продуктивних ядер (P-cores) і Arctic Wolf для енергоефективних ядер (E-cores). Очікуються три основні версії: 52 ядра (16P + 32E + 4LPE), 28 ядер (8P + 16E + 4LPE) і 16 ядер (4P + 8E + 4LPE). Найпотужніша конфігурація, можливо, буде доступна як у настільному сегменті, так і в ноутбуках у вигляді HX-моделі.

У мережі з'явилися згадки про тестові зразки Nova Lake, які вже передані розробникам. Частина компонентів процесорів може вироблятися на зовнішніх фабриках, таких як TSMC або Samsung, але основна частина залишиться на власних потужностях Intel.

Відео дня

Також ходять чутки про версію Nova Lake з 144 МБ кеш-пам'яті L3. Якщо ця інформація підтвердиться, це може стати одним із найпотужніших рішень для високопродуктивних ПК.

Раніше ми розповідали, що AMD підтвердила реліз нових відеокарт у березні цього року. Однак поки у компанії все просто чудово на ринку процесорів, сегмент графічних прискорювачів страждає.

Вас також можуть зацікавити новини: