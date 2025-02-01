У компанії не уточнили, чи стануть процесори на сокет LGA-1851, який використовується для Arrow Lake.

У недавньому звіті інвесторам Intel заявила, що їхня наступна серія процесорів, Nova Lake, вийде у 2026 році.

Nova Lake стане спадкоємцем нинішнього покоління Arrow Lake, яке представляють процесори Intel Core Ultra Series 2. Однак зі звіту не зрозуміло, чи збережуть нові процесори сокет LGA-1851, адже Intel відома своєю звичкою змінювати сокет мало не кожне покоління. Якщо компанія вирішить змінити роз'єм, то LGA-1851 стане однією з найбільш короткоживучих платформ в історії Intel, реліз сокета відбувся в жовтні минулого року.

Один із директорів Intel Мішель Джонстон Холтхаус також заявив, що виробництво Nova Lake частково віддадуть на аутсорс, найімовірніше, світовому виробнику чипів компанії TSMC.

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Якісь технічні характеристики Nova Lake поки невідомі. З чуток, Intel спробує виправити головний недолік Arrow Lake: затримку пам'яті, яка сильно погіршувала продуктивність чіпів, навіть порівняно з минулим поколінням продуктів компанії.

Раніше ми розповідали, що новий процесор AMD із вбудованою графікою "знищив" RTX 4070 в ігрових тестах.

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