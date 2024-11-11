Усього вийшло шість таблиць – для 1080р, 1440p, 4K, а також топ відеокарт для геймінгу з трасуванням променів.

Редакція відомого порталу ComputerBase склала рейтинг відеокарт, які пропонують найкраще співвідношення ціни та продуктивності восени 2024 року.

Автори об'єднали результати останніх редакційних тестів 22 актуальних відеокарт від Nvidia, Intel та AMD у сучасних відеоіграх і порівняли ці прискорювачі за показником "вартість за 1 кадр за секунду".

Відеокарти для 1080р

Найвигіднішою моделлю для 1080р-геймінгу виявилася Intel Arc A750. Вона перевершує інші популярні бюджетні GPU як в іграх із класичною растеризацією, так і з трасуванням променів. Також в іграх без рейтрейсингу себе відмінно проявляють Radeon RX 7600 і Radeon RX 6650 XT.

Відео дня

Найневигіднішим рішенням очікувано стала RTX 4090.

Відеокарти для 1440р

У перерахунку FPS на вартість відеокарти, найбільш вигідним рішенням для 1440р-геймінгу виявилася Radeon RX 7700 XT. Крім неї непоганим співвідношенням ціни і швидкості володіють Radeon RX 7800 XT, Radeon RX 7900 XT і Radeon RX 7900 GRE.

А ось уже в іграх із рейтрейсингом вперед вириваються GeForce RTX 4070 Super і GeForce RTX 4070.

Відеокарти для 4K

Найкраще співвідношення ціни-якості в іграх з роздільною здатністю 4К демонструє Radeon RX 7800 XT. Однак це справедливо тільки для ігор без RT. А ось для проєктів із трасуванням променів куди краще підходить GeForce RTX 4070 Super.

Варто зазначити, що актуальний флагман "зелених" в особі GeForce RTX 4090 є найбільш невигідним рішенням для всіх роздільних здатностей.

Нагадаємо, у січні 2025 року Nvidia представить нове покоління відеокарт GeForce RTX. Топова модель RTX 5090, якщо чутки вірні, буде справжньою відеокартою-"монстром" із 32 ГБ пам'яті та енергоспоживанням 600 Вт. Приблизно в цей же час AMD випустить нові відеокарти RDNA 4 (Radeon 8000).

Свіже опитування Steam показало, що RTX 3060 і RTX 4060 зберігають звання найпопулярніших відеокарт серед геймерів, а частка Windows 11 вперше перевищила 50%.

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