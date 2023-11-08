Раніше через цей же закон регулятор змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в iPhone та зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел.

Google вирішила скористатися тиском ЄС на Apple та разом з провідними європейськими операторами спробує на цьому тлі "відвоювати" у Apple її сервіс iMessage, зробивши його сумісним з іншими пристроями.

Про це повідомляє Financial Time з посиланням на лист, направлений в ЄК. Серед тих, хто відписав лист – Vodafone, Deutsche Telekom, Telefónica та Orange.

Google і компанія вимагають надати iMessage звання "основного" сервісу, а це, відповідно до Закону про цифрові ринки, змусить Apple зробити сервіс сумісним з іншими головними месенджерами. Зокрема, з WhatsApp і Google "Повідомлення". Компанії наполягають на тому, що користувачі від цього тільки виграють.

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Apple же каже, що її месенджер iMessage недостатньо популярний в країнах ЄС, щоб застосовувати до нього нові правила регулювання; закон передбачає наявність мінімум 45 млн активних користувачів на місяць. Разом з тим, за версією Apple, iMessage не повинен підпадати під дію нових правил, оскільки користувачі не платять за нього безпосередньо і можуть використовувати iPhone без програми обміну повідомленнями.

Однак регулятор впевнений, що iMessage опосередковано приносить Apple доходи, оскільки цей додаток встановлено за замовчуванням і він може використовуватися тільки на пристроях цієї компанії. У ЄК кажуть, що iMessage – це "важлива частина поширення екосистеми Apple".

ЄК відмовилася коментувати лист Google та європейських операторів, зауваживши лише, що розслідування триває, пише FT. Очікується, що рішення у цій справі буде прийнято до лютого 2024 року.

Що показово, в далекому 2013 році Apple хотіла зробити iMessage доступним на Android, але прийшла до висновку, що без монетизації це "зашкодить компанії більше, ніж принесе користі". Сьогодні сім'ї вважають за краще купувати своїм дітям Айфони через екосистему, а iMessage на Android похитне її.

Європейський союз проти Apple

Нагадаємо, раніше цей же закон Євросоюз змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в Айфонах. А з березня 2024 року купертинівці мають зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел.

Окрім роз'єму для зарядки і App Store, регулювання напевно торкнеться і браузера Safari, який є офіційним додатком на iOS і встановлений за замовчуванням.

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