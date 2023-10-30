Очевидно, це перший крок Apple до встановлення програм зі сторонніх джерел, як на Android.

Свіже оновлення iOS 17.1 принесло на iPhone установку сторонніх додатків зі сторонніх дженел, а не тільки з магазину App Store. Принаймні можна передати IPA-файли з комп'ютера Mac на iPhone через AirDrop.

Відео, що наочно демонструє процес встановлення програм за допомогою цього методу, було опубліковано на YouTube. Низка користувачів iPhone повідомили в соцмережах, що цей спосіб працює на iOS 17 і більш пізніх версіях.

Очевидно, це перший крок Apple до можливості установки додатків зі сторонніх джерел, як це можливо на Android. Відомо, що з березня 2024 року корпорація повинна слідувати європейському закону про цифрові ринки, який вимагає, окрім усього іншого, зняти заборону на установку застосунків зі сторонніх джерел.

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Щоправда, мова йде тільки про країни Євросоюзу, оскільки така законодавча вимога набере чинності тільки там. Однак, експерти вважають, що Apple дасть таку можливість по всьому світу, що якраз підтверджує передача програм через AirDrop.

Таким чином, в найближчому майбутньому "яблучні" користувачі отримають більше свободи у виборі та установці додатків, що зробить Айфони ще більш привабливими для тих, хто цінує гнучкість і можливість налаштування свого девайса.

Раніше ЄС змусив Apple перейти на роз'єм USB-C в Айфонах

Заміна Lightning на USB-C стала одним з ключових нововведень в лінійці смартфонів iPhone 15. У 2020 році Євросоюз затвердив стандарт USB-C офіційно. і яблучній компанії довелося підкоритися.

Аналогічна ситуація з можливістю установки сторонніх додатків на iPhone в обхід App Store. Спочатку вимоги ЄС мали рекомендаційний характер, але тепер купертинівців офіційно зобов'язали зняти заборону на установку додатків зі сторонніх джерел.

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