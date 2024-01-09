Облікові записи підлітків, тобто облікові записи користувачів віком до 18 років, на основі дати народження, введеної під час реєстрації, будуть автоматично розміщені в найсуворіших налаштуваннях вмісту.

Meta Platforms планує автоматично обмежувати акаунти підлітків в Instagram і Facebook від шкідливого контенту, включаючи відео і публікації про самоушкодження, зображеннях насильства та розлади харчової поведінки.

Як пише The Wall Street Journal, очікується, що зміни набудуть чинності в найближчі тижні.

Це знаменує найбільшу зміну, яку вніс технологічний гігант, щоб забезпечити молодим користувачам більш віковий досвід на своїх сайтах у соціальних мережах. Нові обмеження на вміст виникли після того, як понад 40 Штатів подали до суду на Meta, стверджуючи, що технологічна компанія ввела громадськість в оману щодо небезпек, які її платформи становлять для молоді.

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Генеральні прокурори штату у своєму жовтневому позові проти Meta посилалися на внутрішні документи Meta, які показують, що компанія розробила свої продукти так, щоб отримати вигоду з схильності молодих користувачів до тиску з боку однолітків і потенційно ризикованої поведінки. У листопаді компанія Meta повідомила журналу, що не створювала свою продукцію так, щоб вона викликала звикання у підлітків.

Облікові записи підлітків, тобто облікові записи користувачів віком до 18 років, на основі дати народження, введеної під час реєстрації, будуть автоматично розміщені в найсуворіших налаштуваннях вмісту. Підліткам до 16 років не показуватиметься контент відверто сексуального характеру. В Instagram це називається "Контроль конфіденційного контенту", а в Facebook - "Зменшення". Раніше підлітки могли вибирати менш суворі налаштування. Користувачі-підлітки не можуть відмовитися від цих нових налаштувань.

Новий обмежений статус облікових записів підлітків означає, що підлітки не зможуть бачити або шукати шкідливий вміст, навіть якщо ним поділився друг або хтось, за ким вони стежать. Наприклад, якщо друг підлітка писав про дієту, ці повідомлення більше не будуть видимими для підлітка. Однак підлітки все ще можуть бачити вміст, пов'язаний з одужанням друга від розладу харчової поведінки.

За словами представника компанії, підлітки не обов'язково будуть знати, чого вони не бачать, тому що контент їм просто не буде доступний. Meta заявляє, що проконсультувалася з експертами з розвитку підлітків, щоб визначити, які типи контенту не підходять для підлітків.

Meta заявила, що її алгоритми вже уникають рекомендації шкідливого контенту підліткам на сторінці Video Reels and Explore. Завдяки новим змінам такий контент більше не буде показуватися підліткам в їх стрічці та історіях.

Зміни будуть автоматично застосовані до існуючих підліткових облікових записів, починаючи з цього тижня. Новостворені підліткові облікові записи також будуть обмежені вмістом, відповідним віку.

Коли підлітки шукають терміни, пов'язані з самогубством, самопошкодженням та розладами харчової поведінки, Instagram та Facebook приховують відповідні результати та перенаправляють їх за допомогою до експертних ресурсів. Компанія вже приховує результати пошуку щодо термінів, пов'язаних із самогубством та заподіянням собі шкоди, які порушують правила платформи; тепер Meta розширює захист, включаючи додаткові умови.

Підлітки знайшли обхідні шляхи в соціальних мережах для пошуку обмеженого вмісту, роблячи помилки в написанні слів або створюючи нові пошукові запити.

Meta також представляє інструмент, який зробить налаштування обміну підлітками більш приватними в Instagram. З'явиться повідомлення, яке пропонує користувачам-підліткам можливість "Увімкнути рекомендовані налаштування" одним натисканням. Повідомлення з'являється в ситуаціях, коли обліковий запис підлітка позначений невідомим обліковим записом або взаємодіє з ним іншим способом.

Після того, як власники облікових записів увімкнуть рекомендовані налаштування, їхні облікові записи обмежуватимуть тих, хто може повторно публікувати їх вміст, позначати їх або згадувати, а також включати їх вміст у Reels Remixes. При таких налаштуваннях тільки підписники підлітків зможуть відправляти їм повідомлення.

Останні новини Meta

Європейська рада із захисту даних (EDPB) схвалив заборону на збір персональних даних користувачів платформ компанії Meta (Facebook і Instagram) з рекламною метою на території ЄС, йдеться у відповідній заяві Ради.

Насправді було вирішено, що так званий поведінковий маркетинг Meta у Facebook та Instagram є незаконним, оскільки передбачає надмірне спостереження за користувачами.

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