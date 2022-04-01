IT-батальйон підтримує і захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва.

В Києва створено Центр захисту та моніторингу цифрових систем міста.

Про це повідомив керівник цифрової трансформації Києва, заступник столичного мера Петро Оленич в Telegram-канал.

"Хоча офіційно це старт роботи IT-батальйону, але фактично - закріплення перших досягнень. Місяць в режимі 24/7, пора формалізувати діяльність. З перших хвилин війни команда тримає удар на цифровому та інформаційному фронті", - написав він і додав, що 31 березня мер Києва Віталій Кличко затвердив утворення центру.

IT-батальйон підтримує і захищає від кібератак життєво необхідні IT-сервіси Києва, організовує взаємодію критичних підприємств міста для стабільної роботи IT-сервісів. Також - адаптує "Київ цифровий" до умов воєнного часу та виконує інші завдання.

Раніше повідомлялося, що за місяць українські кібервійська завдали 25 тисяч атак на російські сайти. Серед них атаки на сайти Центробанку Росії і російського Міноборони.

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