Лідером серед користувачів став камерофон Oppo, який отримав пару по-справжньому унікальних фішок.

Популярний бенчмарк AnTuTu оновив традиційний рейтинг Android-телефонів, які найкраще задовольняють потреби власників на початок 2024-го. На відміну від традиційного рейтингу потужності, ці пристрої відбиралися на основі рецензій реальних користувачів.

Актуальний рейтинг очолив камерофон Oppo Find X7 Ultra, який отримав декілька по-справжньому унікальних фішок, яких не зустрінеш ні в одному іншому смартфоні на ринку. Ця модель радує 96,36% власників. У Китаї вона дебютувала в січні і продається за $850.

Друге місце в призначеному для користувача рейтингу утримує Samsung Galaxy S23 Ultra з 95,75% позитивних відгуків. Ця модель вийшла майже рік тому, але все ще залишається у фавориті завдяки топовим характеристикам. Їй трохи поступається iQOO 12 Pro на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 3.

Відео дня

Інші смартфони, що потрапили в рейтинг: Meizu 20 Pro, iQOO 12, Galaxy S23, nubia Z60 Ultra, vivo X90 Pro+, Red Magic 9 Pro+ і Honor Х40 GT. Цікаво, що серед цих моделей не виявилося жодного смартфона Xiaomi або Redmi.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, AnTuTu також оновив традиційний рейтинг найкрутіших за ціною/потужності девайсів на початок 2024 року. Найвигіднішою покупкою сьогодні фахівці називають моделі серії Redmi K70.

А якщо ж вам потрібен смартфон з найкращим екраном, спеціалісти DxOMark склали актуальний топ. Провідні позиції займають пристрої від Samsung і Google, тоді як новітній Айфон не потрапив навіть в топ-5.

Вас також можуть зацікавити новини: